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El nuevo Ford Mustang Mach-E, uno de los más impactantes de la marca, gana terreno en el segmento premium

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E. Ford
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El Ford Mustang Mach-E es mucho más que un SUV eléctrico. Representa un cambio importante dentro de la marca. Mantiene el espíritu Mustang, pero lo adapta a una nueva era dominada por la electrificación. Y lo hace con una propuesta muy atractiva, que combina diseño, tecnología y un enfoque premium.

Su diseño es uno de sus mayores reclamos. Conserva elementos icónicos del Mustang, pero reinterpretados en clave SUV. La silueta coupé, las ópticas afiladas y la parrilla cerrada crean una imagen muy reconocible. Sus 4.743 mm de largo le aportan presencia. Y su proporción general transmite deportividad, pero también elegancia. Y entre sus rivales encontramos modelos como el Lexus RZ o el Polestar 4.

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Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E. Ford

El deportivo más icónico de Ford convertido en SUV eléctrico

En marcha, el Mach-E ofrece una experiencia muy equilibrada. Es silencioso y cómodo en trayectos largos, pero también responde con contundencia cuando se le exige. La función One Pedal facilita la conducción en ciudad, ya que permite acelerar y frenar con un solo pedal, mejorando además la eficiencia.

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Un deportivo reconvertido en SUV eléctrico que encuentras actualmente desde 41.622 euros al contado o 40.622 euros financiados. n esta última opción, hablamos de 220 euros al mes durante 47 cuotas, con una entrada de 15.500 euros, una cuota intermedia de 2.925 euros en el mes 12 y una cuota final de 17.835 euros.

Estas cifras son para una versión que se configura con un bloque que entrega 268 CV y 430 Nm de par, con tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, lo que garantiza buenas prestaciones en cualquier situación. La entrega de potencia es inmediata, pero siempre controlada, lo que mejora la sensación de conducción.

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E. Ford

La batería de 72 kWh permite alcanzar hasta 470 km de autonomía WLTP, una cifra que encaja perfectamente en el uso real. Es suficiente para el día a día y también para viajes largos, especialmente gracias a su capacidad de carga rápida. En este sentido, el Mach-E se posiciona como un eléctrico versátil y muy bien resuelto.

El interior está orientado a la tecnología, pero sin descuidar el confort. La gran pantalla central de 15,5 pulgadas domina el salpicadero y se convierte en el eje de la experiencia. Se combina con un cuadro digital de 10,2 pulgadas, ofreciendo una interfaz moderna y fácil de usar. Además, el espacio interior está bien aprovechado, y el maletero de 502 litros resulta práctico en el día a día.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el inicio incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED, cámara 360º y múltiples asistentes a la conducción como el Ford Co-Pilot 360 Active 2.0. También cuenta con SYNC 4, navegador y conectividad avanzada.

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