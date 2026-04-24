El nuevo Ford Mustang Mach-E, uno de los más impactantes de la marca, gana terreno en el segmento premium

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 23:19h.

Su precio ha caído en picado en los últimos meses y ahora es una de las opciones más razonables del mercado

Ford elige al sustituto del Focus

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El Ford Mustang Mach-E es mucho más que un SUV eléctrico. Representa un cambio importante dentro de la marca. Mantiene el espíritu Mustang, pero lo adapta a una nueva era dominada por la electrificación. Y lo hace con una propuesta muy atractiva, que combina diseño, tecnología y un enfoque premium.

Su diseño es uno de sus mayores reclamos. Conserva elementos icónicos del Mustang, pero reinterpretados en clave SUV. La silueta coupé, las ópticas afiladas y la parrilla cerrada crean una imagen muy reconocible. Sus 4.743 mm de largo le aportan presencia. Y su proporción general transmite deportividad, pero también elegancia. Y entre sus rivales encontramos modelos como el Lexus RZ o el Polestar 4.

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El deportivo más icónico de Ford convertido en SUV eléctrico

En marcha, el Mach-E ofrece una experiencia muy equilibrada. Es silencioso y cómodo en trayectos largos, pero también responde con contundencia cuando se le exige. La función One Pedal facilita la conducción en ciudad, ya que permite acelerar y frenar con un solo pedal, mejorando además la eficiencia.

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Un deportivo reconvertido en SUV eléctrico que encuentras actualmente desde 41.622 euros al contado o 40.622 euros financiados. n esta última opción, hablamos de 220 euros al mes durante 47 cuotas, con una entrada de 15.500 euros, una cuota intermedia de 2.925 euros en el mes 12 y una cuota final de 17.835 euros.

Estas cifras son para una versión que se configura con un bloque que entrega 268 CV y 430 Nm de par, con tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, lo que garantiza buenas prestaciones en cualquier situación. La entrega de potencia es inmediata, pero siempre controlada, lo que mejora la sensación de conducción.

La batería de 72 kWh permite alcanzar hasta 470 km de autonomía WLTP, una cifra que encaja perfectamente en el uso real. Es suficiente para el día a día y también para viajes largos, especialmente gracias a su capacidad de carga rápida. En este sentido, el Mach-E se posiciona como un eléctrico versátil y muy bien resuelto.

El interior está orientado a la tecnología, pero sin descuidar el confort. La gran pantalla central de 15,5 pulgadas domina el salpicadero y se convierte en el eje de la experiencia. Se combina con un cuadro digital de 10,2 pulgadas, ofreciendo una interfaz moderna y fácil de usar. Además, el espacio interior está bien aprovechado, y el maletero de 502 litros resulta práctico en el día a día.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el inicio incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED, cámara 360º y múltiples asistentes a la conducción como el Ford Co-Pilot 360 Active 2.0. También cuenta con SYNC 4, navegador y conectividad avanzada.