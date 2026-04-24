Más elegante que la Honda Forza 125 y mejor equipada: la scooter que conquista la ciudad

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 09:51h.

Tiene un estilo adventure urbano que es increíble

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Hay una scooter que conquista la ciudad, y que está mejor equipada que la Honda Forza 125, además de ser más elegante en cuanto a diseño. Y llega desde Italia, donde hemos encontrado esta Aprilia SR GT 125 que es una auténtica maravilla que logra enamorar a todos, gracias a su impecable estética y a sus inmejorables prestaciones, lo que acaban de convertir esta moto en una opción sensacional. Y tiene un estilo adventure urbano que es increíble.

El motor cumple con la normativa Euro 5+, algo que siempre es de agradecer, y es un modelo disponible en tres colores diferentes, como es el caso del blanco, el gris y el negro. Las versiones sport y réplica llevan su imagen a un punto más elevado con diferentes esquemas gráficos, y entre las principales novedades a destacar tras su última actualización, nos encontramos con un motor revisado, un radiador de mayor dimensión o un embrague más resistente.

Obviamente, tampoco puedes pedir maravillas a un motor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, pero creemos que los 15 CV a 8.900 revoluciones por minuto y los 12 Nm de par motor a 6.750 rpm que ofrece son más que suficientes. Y sin olvidarnos del embrague centrífugo o del irrisorio consumo que tiene esta moto, que es de apenas 2,5 litros por cada 100 kilómetros. Esta moto también tiene un lado salvaje, que permite hacer incursiones lejos del asfalto, y el depósito de nueve litros te permite una importante autonomía. Asimismo, no le falta la pantalla LCD acompañada de ópticas LED.

La Aprilia SR GT 125 cuesta apenas 3.350 euros

Para acabar de hacer más increíble e interesante esta Aprilia SR GT 125, nos hemos reservado lo mejor para el final, que es su irrisorio coste, de únicamente un total de 3.350 euros.