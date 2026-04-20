Más barato que el Volkswagen Golf y, para la mayoría, más tecnológico: el compacto que destaca en su segmento

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 00:07h.

Un icono de las carreteras europeas que quiere codearse con los premium

Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

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El Peugeot 308 se ha convertido en uno de los compactos más interesantes del momento. Tiene una propuesta muy equilibrada. Y además, un posicionamiento frente a rivales como el Volkswagen Golf o el SEAT León. Su gran baza es combinar precio competitivo con un nivel de tecnología muy alto. Por eso cada vez gana más protagonismo.

En términos de tamaño, encaja perfectamente en el segmento. Mide 4.367 mm de largo, 1.852 mm de ancho y tiene una batalla de 2.675 mm. Esto se traduce en un buen espacio interior. También en un maletero de 412 litros, suficiente para el día a día y viajes. Es un compacto práctico. Pero también atractivo. Además, también lo encuentras en versión familiar, que sube hasta los 4.403 mm y ofrece un maletero que va desde los 775 litros a los 3.000 litros de capacidad.

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Un compacto elegante de carácter premium a precio de generalista

El diseño es otro de sus puntos fuertes. Es moderno. Muy cuidado. Y con una identidad definida. Los faros LED, la firma luminosa y los detalles exteriores le dan un aire más sofisticado. En este sentido, muchos lo ven más llamativo que el Golf. Y eso, en un segmento tan competido, marca diferencias importantes.

El precio no ha dejado de bajar desde su lanzamiento, convirtiéndolo en una de las opciones inteligentes del momento. Sobre catálogo parte desde 30.800 euros, pero en oferta se puede encontrar por 25.369 euros al contado o 24.169 euros financiados. En este caso, con cuotas de 180 euros al mes, una entrada de 6.655 euros y una última cuota de 16.361 euros. Es una diferencia importante frente a sus rivales directos.

Así es el Peugeot 308 más económico

La oferta mecánica es amplia. Hay versiones diésel y también híbridas enchufables. Pero el modelo de la oferta apuesta por un sistema híbrido ligero. Combina un motor gasolina 1.2 turbo con apoyo eléctrico. Entrega 145 CV y 230 Nm de par. Va asociado a una caja automática e-DCT de doble embrague. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 210 km/h. Todo con un consumo de solo 4,8 l/100 km.

En cuanto a equipamiento, desde el acabado Style ya viene muy completo. Incluye pantalla táctil de 10 pulgadas, sistema Peugeot i-Connect, conectividad inalámbrica, faros LED, sensores de aparcamiento, alerta de cambio de carril, reconocimiento de señales y múltiples airbags. También añade detalles prácticos como climatización eficiente, volante multifunción y retrovisores eléctricos.