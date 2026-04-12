El Citroën que no pisa las gasolineras es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 03:02h.

Un Citroën que, además, estrena nueva versión en la gama

El Citroën C3 tiene un problema que va a más

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El Citroën ë-C5 Aircross llegó para cambiar la percepción de la marca. Un SUV que apuesta por la electrificación total, el confort y un diseño muy personal. Este nuevo modelo destaca por su estética. Líneas suaves. Imagen moderna. Y un enfoque elegante. Para muchos, es el Citroën más atractivo de los últimos años. Un coche que entra por los ojos. Y que ahora enriquece la gama con una versión de gran autonomía.

La gama todavía no estará cerrada del todo. Después de esta nueva versión, en 2027, llegará una nueva variante con dos motores eléctricos y tracción total. Será la opción más capaz y prestacional de la familia. Mientras tanto, la que nos ocupa no está nada mal.

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En el apartado técnico, sorprende por su capacidad. Incorpora un motor eléctrico de 230 CV y una batería de 97 kWh útiles. Gracias a ello, alcanza hasta 680 km de autonomía, una cifra muy destacada.

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Además, ofrece una carga rápida muy eficiente. Puede recuperar hasta 160 km en solo 10 minutos en puntos ultrarrápidos. Y completar cargas en unos 27 minutos en condiciones óptimas. También incluye carga bidireccional.

El sistema de conducción permite adaptarse a cada situación. Cuenta con modos Normal, Eco y Sport. Además, el nivel de frenada regenerativa es ajustable. Todo pensado para optimizar la eficiencia.

Acabados y precios

En cuanto a equipamiento, el nivel es alto desde el inicio. El acabado Plus, desde 46.990 euros, incluye asientos Advance Comfort, navegación 3D y climatizador bizona. También suma cámara trasera y acceso sin llave.

Por encima, el acabado Business añade más tecnología. Desde 48.990 euros, incorpora VisioPark 360º y Head-Up Display. Un salto importante en seguridad y comodidad.

La versión más completa es el acabado Max. Desde 50.990 euros, añade llantas de 20 pulgadas, asientos calefactables y volante térmico. También incluye el paquete Drive Assist 2.0.

El interior destaca por su confort. Asientos muy cómodos. Iluminación ambiental personalizable. Y una atmósfera relajada. Además, Citroën ofrece opciones interesantes. Como la bomba de calor, que mejora la eficiencia en invierno. O el cargador de 22 kW, ideal para cargas rápidas en casa o trabajo.