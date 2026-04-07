Land Rover muestra el Discovery Sport más atractivo de su historia

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 13:54h.

Este todoterreno familiar destaca por su eficiencia

David Broncano y su todoterreno que alcanza los 170.000 euros: un Land Rover Defender

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El Land Rover Discovery Sport alcanza un punto de madurez en su última evolución, consolidándose como el modelo más atractivo de su historia reciente. Esta actualización no supone una ruptura con su identidad, sino una reinterpretación más refinada de sus rasgos clave, combinando diseño, tecnología y eficiencia en un conjunto más competitivo dentro del segmento SUV premium.

La renovación estética se percibe en detalles bien ejecutados que elevan su presencia sin alterar su esencia. El frontal gana definición mediante grupos ópticos más estilizados y una parrilla que refuerza su carácter elegante. La silueta mantiene ese equilibrio entre robustez y proporción, pero introduce matices que modernizan su imagen. Por otro lado, la gama de acabados y elementos visuales contribuye a una percepción más cuidada, acercándolo a propuestas de mayor sofisticación dentro de la marca.

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Donde más se aprecia la evolución es en el interior. El habitáculo adopta un enfoque más limpio, con menos elementos físicos y una mayor integración de funciones en superficies digitales. Este rediseño no solo mejora la apariencia, sino que también optimiza la experiencia de uso, manteniendo un equilibrio entre tecnología y funcionalidad. Los materiales y ajustes refuerzan el salto cualitativo, consolidando su posicionamiento como modelo premium.

En el apartado mecánico, el Discovery Sport introduce soluciones electrificadas que transforman su carácter sin renunciar a sus cualidades tradicionales. Las versiones híbridas, especialmente las enchufables, permiten reducir consumos de forma significativa. Lo destacable en este caso es que, pese a su tamaño, peso y capacidades, logra ofrecer cifras de eficiencia contenidas para lo que representa dentro de la gama Discovery.

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Un SUV que combina tradición y eficiencia

El enfoque dinámico del Discovery Sport se mantiene fiel a la filosofía de la marca. La suspensión prioriza el confort, absorbiendo irregularidades con solvencia, mientras que la estabilidad en carretera se mantiene en niveles elevados. Este equilibrio resulta especialmente relevante en un modelo que debe cumplir tanto en uso diario como en trayectos largos.

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A ello se suman sus conocidas capacidades fuera del asfalto. Lejos de limitarse a un uso urbano, este SUV conserva un enfoque práctico y versátil, con sistemas que facilitan la conducción en terrenos complicados. Esta dualidad sigue siendo uno de sus principales argumentos frente a otros modelos del segmento.

La tecnología también desempeña un papel fundamental en esta evolución. Los sistemas de asistencia a la conducción se han actualizado, ofreciendo un mayor nivel de seguridad y confort. La conectividad, por su parte, se integra de forma más natural en el conjunto, evitando una experiencia recargada.

En conjunto, el Land Rover Discovery Sport se reafirma como una de las opciones más completas dentro de su categoría. Su diseño más atractivo, unido a una mejora en eficiencia gracias a las versiones híbridas y a un enfoque práctico intacto, refuerzan su posición como un SUV premium equilibrado y adaptado a las exigencias actuales.