Se recomienda buscar una gasolinera y llenar el depósito por una subida de precios inminente

Este es el coche de gasolina más vendido en España, y no es el Dacia Sandero

El precio del combustible vuelve a generar preocupación entre los conductores. Las recientes subidas del petróleo en los mercados internacionales ya empiezan a reflejarse en algunas gasolineras. La escalada llega tras el ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, un episodio que ha incrementado la tensión en Oriente Medio.

El conflicto ha tenido consecuencias directas en el mercado energético. Uno de los puntos clave es el Estrecho de Ormuz, la ruta marítima que separa las costas de Irán y Omán. Por este paso circula aproximadamente el 20 % de la producción mundial de petróleo y gas. Cualquier alteración en esa zona genera inquietud inmediata en los mercados.

El conflicto en Oriente Medio anticipa una subida inevitable del precio del petróleo

Cuando aumenta la incertidumbre en el suministro, el precio del crudo reacciona rápidamente. Ese encarecimiento acaba trasladándose al precio de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio. Aunque el impacto no siempre es inmediato, los movimientos del mercado internacional suelen terminar reflejándose en el surtidor.

En algunas estaciones de servicio ya se está notando el cambio. Según responsables de gasolineras, el precio del combustible ha empezado a subir ligeramente. Además, algunos trabajadores del sector aseguran que más conductores están adelantando el repostaje por miedo a nuevas subidas.

Los expertos recomiendan prevenir para no lamentar

Las opiniones entre los usuarios son variadas. Algunos conductores prefieren llenar el depósito antes de que suba el precio. Para quienes utilizan el coche a diario, incluso una subida de cinco céntimos por litro puede suponer un gasto importante al final del mes.

Otros usuarios se muestran más resignados. Consideran que las subidas y bajadas del precio del combustible forman parte del día a día. El Gobierno recuerda que solo el 5 % del petróleo y el 2 % del gas natural licuado que llegan a España pasan por el Estrecho de Ormuz. Aun así, muchos conductores prefieren no arriesgarse y repostar antes de que el precio vuelva a subir.