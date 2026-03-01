La DGT multa con 2.400 euros a un conductor por llevar la Baliza V-16 pero con la música demasiado alta

Coches y Motos 01 MAR 2026 - 16:42h.

Una infracción vinculada a la seguridad, no al dispositivo

Distancia de seguridad de la DGT

La Dirección General de Tráfico puede sancionar con hasta 2.400 euros a un conductor si el volumen de la música en su vehículo interfiere de forma clara en la seguridad vial. La presencia de elementos obligatorios como la baliza V-16 no exime del cumplimiento del resto de normas, y el simple hecho de llevar este dispositivo correctamente instalado no evita que se imponga una multa si la conducta al volante resulta peligrosa.

La baliza V-16 está diseñada para señalizar un vehículo detenido sin que el conductor tenga que abandonar el habitáculo, reduciendo así el riesgo de atropello en carretera. Su implantación responde a una mejora en términos de seguridad, pero no modifica las obligaciones básicas recogidas en la normativa de tráfico. El conductor debe mantener en todo momento la atención necesaria y la capacidad de reaccionar ante cualquier imprevisto.

En este contexto, circular con la música a un volumen excesivo puede suponer una infracción si impide escuchar señales acústicas, como el claxon de otro vehículo, la sirena de un servicio de emergencia o incluso ruidos anómalos procedentes del propio coche. No es ningún secreto que la percepción auditiva forma parte esencial de la conducción, complementando la información visual que recibe el conductor.

Además, cuando el volumen genera molestias evidentes a otros usuarios de la vía, puede considerarse una conducta incívica o negligente. En función de la gravedad de los hechos y de cómo se encuadren dentro de la normativa, la sanción económica puede incrementarse de forma considerable.

Lo destacable en este caso es que la multa no está relacionada con el uso de la baliza V-16, sino con una posible conducción negligente o temeraria derivada del exceso de volumen. La legislación establece que el conductor debe conservar la libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente a la conducción. Si la música reduce de forma clara esa atención o dificulta la percepción de riesgos, la autoridad puede actuar.

En determinadas circunstancias, la sanción puede alcanzar cifras elevadas si se considera que la conducta ha puesto en peligro la seguridad vial. A ello podrían sumarse otras infracciones asociadas, como el incumplimiento de ordenanzas municipales sobre contaminación acústica, lo que incrementaría la cuantía final.

Por todo ello, el mensaje que se desprende es que la seguridad al volante no depende únicamente de cumplir con los elementos obligatorios del vehículo. Mantener una actitud responsable, prestar atención constante y asegurar que ningún factor —incluido el volumen de la música— interfiera en la conducción resulta fundamental para evitar sanciones y, sobre todo, situaciones de riesgo en la carretera.