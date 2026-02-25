El SUV de Volvo que cuesta menos de 1 euros al día

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 18:44h.

Volvo regala la instalación del Wallbox doméstico

El nuevo Volvo es, para muchos, el más atractivo

El Volvo EX30 se ha convertido en uno de los SUV eléctricos más atractivos del momento. Compacto. Tecnológico. Muy bien equipado. Y ahora, además, con un precio más accesible que nunca. La marca sueca lo anuncia desde 28.600 euros, la cifra más baja desde su lanzamiento en España. Una oportunidad única para dar el salto a la movilidad eléctrica y hacerlo con un premium.

Sus proporciones lo sitúan en el corazón del segmento urbano premium. Mide 4.233 mm de largo y 1.837 mm de ancho. La altura se queda en 1.549 mm, lo que refuerza su silueta dinámica. La batalla alcanza los 2.650 mm, clave para el espacio interior. El maletero ofrece 318 litros, ampliables hasta 904 litros abatiendo los asientos. Compacto por fuera. Sorprendente por dentro.

272 CV de potencia y un equipamiento muy top

Bajo el capó esconde un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par máximo. Cifras contundentes. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Su velocidad máxima es de 180 km/h. La batería tiene 49 kWh útiles y homologa hasta 335 kilómetros de autonomía. Prestaciones de deportivo. Consumos de utilitario. Un equilibrio difícil de igualar.

En el punto de mira tiene rivales muy conocidos. El Peugeot e-2008, el Kia EV3 y el Ford Puma Gen-E compiten en el mismo territorio. Pero el EX30 destaca por su diseño escandinavo, su elevada calidad percibida y un nivel tecnológico superior. Es un SUV pequeño con ambiciones grandes.

El acabado de serie es el Essential. Y viene muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, sensor de lluvia y luces automáticas con control inteligente de largas. También suma una pantalla central de 12,3 pulgadas y un sistema de iluminación LED completo. La experiencia digital es protagonista gracias a Google Maps y Google Play Store, incluidos durante cuatro años sin coste adicional.

La opción inteligente para dar el salto a la movilidad eléctrica

La oferta financiera es otro de sus grandes argumentos. Se plantea una financiación de 23.000 euros a 36 meses. Además, se incluye la instalación del Wallbox doméstico.

Este cargador admite hasta 22 kW de potencia. Permite recargas más rápidas en casa. Con él, tal y como señala diariomotor.es, aprovechando una tarifa eléctrica nocturna en torno a 0,08 €/kWh y realizas la recarga en tu propio domicilio, el gasto energético del EX30 resulta muy contenido. Con un consumo medio homologado de 17,1 kWh cada 100 kilómetros, el coste por kilómetro es realmente bajo frente a cualquier alternativa de gasolina o diésel. En un uso cotidiano normal, recorriendo unos 30 o 35 kilómetros al día, el desembolso diario puede suponer menos de 1 euro al día,

Este cargsdor, además, integra conectividad por Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet. Es intuitivo. Es eficiente. Es práctico. Así, el Volvo EX30 no solo presume de precio competitivo. También de tecnología, autonomía y equipamiento. Un SUV eléctrico premium que redefine el acceso a la gama Volvo.