Igual de buena que la Yamaha NMAX, pero más accesible, y, para la mayoría, más atractiva

Coches y Motos 21 FEB 2026 - 16:23h.

La potencia máxima es de 11,5 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y el par motor es de 11 Nm a 6.500 rpm

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

No todo se resume en la Yamaha NMAX. Aunque desde hace mucho tiempo sea la scooter de referencia, hay alternativas que son igual de interesantes, y en muchos casos, también más accesibles. Y nos hemos topado con una que también puede ser considerada como más atractiva, pues hay gente que prefiere su estética antes que la propuesta de la marca de los diapasones. Y llega, cómo no, desde China, de la mano de Voge.

Es una de las firmas que no dejan de crecer, y no nos sorprende en absoluto, con modelos como esta SR1 125, que nos ha encantado desde que la hemos descubierto. Es una scooter compacta, con estética GT, lo que se traduce en frescura, elegancia y aerodinámica. Es una moto diseñada por el prestigioso Massimo Zaniboni, y ha sido concebida para desplazamientos urbanos e interurbanos más cómodos, gracias a sus compactas dimensiones que le proporcionan una gran agilidad, estabilidad y confort.

Tienes para elegir entre varios colores, que son el gris, el plata y el blanco, y tiene un consumo de mechero, que no supera los 2,2 litros por cada 100 kilómetros. Gracias a su depósito de ocho litros, esto se traduce en una autonomía muy significativa, que ronda los 360 kilómetros. En el motor, nos encontramos con un mono cilíndrico de dos válvulas, de refrigeración líquida e inyección electrónica, con 125 centímetros cúbicos de cilindrada. La potencia máxima es de 11,5 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y el par motor es de 11 Nm a 6.500 rpm.

La Voge SR1 125 no supera los 3.000 euros

El motivo por el que esta Voge SR1 125 es tan interesante, y mejor que la Yamaha NMAX, es porque su precio está fijado en 2.792 euros, un coste que se puede pagar sin problema alguno.