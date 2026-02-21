Muchos coinciden: lo nuevo Mitsubishi es el mejor de la marca

eldesmarque.com 21 FEB 2026 - 14:49h.

La marca japonesa enriquece la gama de dos de sus modelos con un acabado muy interesante

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

Mitsubishi mueve ficha. Y lo hace en uno de los segmentos más competidos. Sus SUV híbridos autorrecargables ahora son más accesibles. Los Mitsubishi ASX y Mitsubishi Grandis estrenan una versión de acceso llamada Motion. Y cambia por completo la percepción de la gama.

Este nuevo acabado pasa a ser el escalón de acceso en la motorización 180 HEV. Pero no es una versión básica. Al contrario. Mantiene un equipamiento muy completo. Y reduce de forma notable el precio de partida. Una combinación que puede disparar sus ventas en los próximos meses.

Bloques híbridos autorrecargables de 160 CV de potencia

Bajo el capó encontramos un sistema híbrido autorrecargable muy equilibrado. Combina un motor de gasolina 1.8 de cuatro cilindros con dos motores eléctricos. La potencia total alcanza los 160 CV. Incorpora una caja automática multimodo y tracción delantera. La batería es de 1,4 kWh. Permite circular en modo eléctrico en determinadas situaciones.

El resultado es un SUV suave. Eficiente. Y fácil de conducir. No necesita enchufe. Regenera energía en frenadas y deceleraciones. Ofrece el equilibrio típico de los HEV. Consumos contenidos. Respuesta inmediata en ciudad. Y una experiencia confortable en carretera. Es una fórmula probada.

Un equipamiento de acceso que no tiene nada de básico

El acabado Motion sorprende por dotación. Incluye faros Full LED, luces diurnas LED y control automático de luces largas. También pantalla táctil de 10,4 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. No falta cámara trasera ni sensores de aparcamiento.

En seguridad va bien servido. Incorpora múltiples airbags, asistente de mantenimiento de carril, alerta de salida involuntaria, control de crucero y sistema de frenado multi-colisión. También monitorización de atención del conductor y control de presión de neumáticos. Es completo. Y moderno.

Lo más llamativo es el precio. El Mitsubishi ASX 180 HEV Motion arranca en 26.600 euros. Por debajo de los 30.000 euros. El Mitsubishi Grandis 180 HEV Motion parte desde 29.400 euros. Antes superaban con claridad esas cifras. Hoy ofrecen lo mejor de la marca al precio más bajo de sus respectivas gamas. Y por eso muchos coinciden en que es el Mitsubishi más interesante del momento.