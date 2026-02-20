Suzuki recupera el diseño clásico con la moto que enamora a primera vista

Coches y Motos 20 FEB 2026 - 09:17h.

Está pensada para que te puedas mover libremente por la ciudad

En Suzuki han optado por recuperar el diseño clásico, creando una moto que enamora a simple vista. Todas las personas que ya han tenido la oportunidad de poder verla más de cerca han quedado convencidas de que es una de las mejores adquisiciones que se pueden realizar en estos momentos, y nos queda claro que es una compra segura y sin riesgo. Tiene una tecnología de última generación, y nos queda claro que es una de las mejores propuestas de la firma japonesa.

Y esta Suzuki e-Van Van, que como su propio nombre indica, es eléctrica, es una auténtica maravilla, inspirada en los años 70. Está pensada para que te puedas mover libremente por la ciudad, y conserva el estilo clásico que hizo famosa a la original, con un asiento largo y plano, unos neumáticos de gran balón, un faro redondo y una postura de conducción relajada. Transmite el espíritu playero y despreocupado que la convirtió en un icono, pero ahora con un diseño más limpio y tecnológico.

Todavía no sabemos con exactitud más detalles acerca de la batería y del motor de este modelo, que fue presentado en el Japan Mobility Show. Pero sí que han dejado caer que comparte tecnología con el scooter eléctrico e-Adress, lo que implica que tendrá un enfoque ligero y práctico, perfecto para moverse por la ciudad. La cilindrada será de 125 centímetros cúbicos, y apunta a ser el siguiente gran éxito dentro del catálogo de Suzuki.

No hay precio ni fecha de salida para la Suzuki e-Van Van

De lo que no tenemos constancia todavía es del precio que tendrá esta Suzuki e-Van Van, ni tampoco de cuándo saldrá a la venta en España. Esperamos que suceda a lo largo de este 2026, aunque no descartamos que se acabe atrasando hasta 2027.