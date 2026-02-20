Honda tiene la moto más bonita, y desconocida, para ciudad
Es una scooter urbana de estilo retro y compacto
La nueva Honda es la mejor para ruta
En Honda tienen una moto que puede ser una desconocida para una gran parte del público, pero que es increíblemente bonita, para moverte libremente por la ciudad o por donde quieras. Así que no dudes en aprovechar la oportunidad de conseguir la tuya, ya que no te vas a arrepentir, y tenemos claro que es una inversión que merece mucho la pena realizar. En especial, cuando descubras que tiene un precio irrisorio, que se puede pagar sin problema alguno.
La Honda Giorno 125 es una scooter urbana de estilo retro y compacto, que destaca por su eficiencia y su diseño clásico. Es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con inyección de combustible, transmisión automática, iluminación LED, un almacenamiento generoso y un sistema de llave inteligente. Es decir, que está realmente bien equipada, por lo que nos parece una opción ideal si deseas iniciarte en el mundo de las dos ruedas.
Equipa un motor eSP+ de cuatro válvulas, refrigerado por líquido, diseñado para un rendimiento eficiente en ciudad, y es de cuatro tiempos, silencioso y económico. El diseño es clásico, europeo y con líneas curvas, con un faro delantero LED cromado, arranque eléctrico y mucho más. Es una moto perfecta para usarla en el día a día, y mucho más barata que otros modelos que te aportan lo mismo, o incluso menos. Así que la Honda Giorno 125 es realmente recomendable.
Puedes conseguir esta Honda Giorno 125 desde 1.600 euros
Lo mejor de esta Honda Giorno 125 es que está disponible por una cantidad que nos parece ridícula. Porque bastará con que pongas encima de la mesa un total de 1.600 euros para que pueda ser de tu propiedad, lo que es una ganga con todas las letras.