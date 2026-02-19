Leonart, marca afincada en Barcelona, tiene la mejor moto para el carné A2 a precio de scooter 125
Han logrado crear una moto que para muchos ya es la más bonita para los usuarios que tan solo disponen del carné A2
La nueva Leonart es la más bonita de la historia de la marca
En Leonart, una marca que para mucha gente todavía puede ser desconocida, pese a estar afincada en Mataró, han logrado crear una moto que para muchos ya es la más bonita para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. Y, en especial, lo que más convence a todos para querer conseguirla es que tiene un precio ridículo, más similar al de una scooter de 125 centímetros cúbicos. Es una moto de estilo aventurero, con vocación asfáltica, y que es difícil que no te guste.
Equipa un motor mono cilíndrico, con una potencia máxima de 28 CV, seis marchas, un consumo contenido y un depósito de combustible grande. Se ha inspirado claramente en las motos chinas a la hora de hacer su diseño, creando una moto muy polivalente, cómoda y agradable de manejar. El consumo medio declarado es de unos 3,1 litros por cada 100 kilómetros, y el depósito tiene una capacidad de hasta 17 litros, lo que se traduce en una autonomía espectacular.
Si no fallan los cálculos, esta Leonart Racer 300 es capaz de hacer más de 500 kilómetros de trayecto sin la necesidad de repostar en ningún momento, y nos recuerda inevitablemente a la CF Moto 300. Todo lo que podemos decir es que la gente que ya la ha comprado o que ha tenido la oportunidad de probarla ha quedado encantada, como reflejan los comentarios y las valoraciones tan positivas que ha recibido, lo que refleja el buen trabajo que han hecho los diseñadores.
Una moto aventurera a precio de scooter de 125 cc
Y pasando a lo más importante, que es el precio, tienes la oportunidad de conseguir esta Leonart Racer 300 a cambio de apenas 3.599 euros, gracias a una oferta de lanzamiento, que ha reducido su precio original, que era de 3.999 euros. Y esto incluye seguro gratis durante un año.