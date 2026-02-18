Volkswagen tiene listo el nuevo Tukan para 2026

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 15:38h.

Volkswagen vuelve a demostrar su visión global. La marca alemana sabe que no todos los mercados piden lo mismo. En Europa, las pick-up son minoritarias. En Sudamérica, Australia y Norteamérica, son fundamentales. Por eso nace el Volkswagen Tukan. Un modelo pensado para quienes necesitan caja de carga y versatilidad diaria.

El nuevo Tukan se situará por debajo del Amarok. Será una pick-up compacta. Más urbana. Más manejable. Pero igualmente práctica. La idea no es nueva. Hace tiempo que la marca mostró el concepto Tarok. Ahora, todo apunta a que esa filosofía llegará a producción con este nuevo nombre.

Volkswagen tiene lista una nueva pick up que, lamentablemente, no llegará a España

Su planteamiento será distinto al de un todoterreno clásico. No tendrá el tradicional chasis de largueros y travesaños. Apostará por una estructura monocasco. Más ligera. Más cómoda en carretera. Eso permitirá una dinámica más refinada. Ideal para quien usa la pick-up a diario. Se esperan versiones con tracción total, aunque también habrá opciones de tracción sencilla.

En diseño, el Tukan heredará detalles y lenguaje de los últimos SUV de la marca. Líneas modernas. Frontal afilado. Ópticas LED estilizadas. Inspiración clara en modelos como el T-Roc. Una estética robusta, pero no excesiva. El objetivo es combinar imagen aventurera con uso cotidiano. Una pick-up pensada también para la ciudad.

Volkswagen ha confirmado que su desarrollo corre a cargo de la división brasileña. El foco principal será Sudamérica. Allí existe una fuerte demanda de este tipo de vehículos. No está previsto, por ahora, que llegue a Europa. Una decisión lógica. El mercado europeo no es prioritario en este segmento.

Su presentación se espera para este 2026, con su puesta a la venta en 2027

La marca prepara más de 21 lanzamientos antes de 2028. El Tukan forma parte de esa ofensiva. Su presentación definitiva podría producirse en 2026. La comercialización arrancaría poco después. Será un modelo clave para reforzar la presencia de Volkswagen en mercados estratégicos.

Mientras tanto, en Europa seguirán dominando modelos como la Ford Ranger o la Toyota Hilux. Pero el Volkswagen Tukan representa algo distinto. Una pick-up más ligera. Más enfocada al uso mixto. Más equilibrada. Una apuesta inteligente. Y un movimiento estratégico que demuestra que Volkswagen sigue jugando a escala mundial.