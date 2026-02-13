La Zontes 703 F ofrece más que la Honda Africa Twin por menos

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 04:33h.

Es una opción que merece mucho más la pena estudiar con calma

Zontes tiene la todoterreno que no parece una todoterreno

Sabemos que las comparaciones no siempre son justas, y que es complicado encontrar los pros y los contras de cada modelo. Pero estamos convencidos de que la Zontes 703 F es una opción que merece mucho más la pena estudiar con calma que la Honda Africa Twin, pues te ofrece más, y a un precio más contenido. Es la última amenaza del mercado chino, que promete quedarse con el monopolio, y destrozar a las clásicas fabricantes japonesas.

En el caso de esta Zontes 703 F, es una trail de cilindrada media-alta, que está más de moda que nunca, y que amenaza incluso a otras marcas chinas, como es Voge. Nos llama la atención el hecho de que tenga un precio similar a una scooter GT, con una gran dotación de serie, y unas prestaciones que no tienen que envidiar a ninguna moto. El motor es realmente solvente, con una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, inyección electrónica, de tres cilindros y distribución con doble árbol de levas.

Es capaz de entregar una potencia máxima de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 76 Nm a 7.500 rpm. El conjunto se completa con una transmisión quickshift de seis velocidades, con embrague anti-rebote, y el peso neto de la moto es de 236 kilos. El consumo medio debería de rondar entre los 5 y los 5,5 litros por cada 100 kilómetros, una cifra muy razonable, y tiene ópticas full LED, sistema anti-bloque de frenos ABS, doble disco delantero más disco posterior, indicador de presión de los neumáticos, instrumentación con pantalla de 6,75”, conectividad móvil, modos de conducción y mucho más.

La Zontes 703 F únicamente cuesta 7.288 euros

Si acabas de quedar convencido con la compra de esta Zontes 703 F, te vas a llevar una alegría al saber que únicamente cuesta un total de 7.288 euros, un precio irrisorio se mire por donde se mire.