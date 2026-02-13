La Zontes 703 F ofrece más que la Honda Africa Twin por menos
Es una opción que merece mucho más la pena estudiar con calma
Zontes tiene la todoterreno que no parece una todoterreno
Sabemos que las comparaciones no siempre son justas, y que es complicado encontrar los pros y los contras de cada modelo. Pero estamos convencidos de que la Zontes 703 F es una opción que merece mucho más la pena estudiar con calma que la Honda Africa Twin, pues te ofrece más, y a un precio más contenido. Es la última amenaza del mercado chino, que promete quedarse con el monopolio, y destrozar a las clásicas fabricantes japonesas.
En el caso de esta Zontes 703 F, es una trail de cilindrada media-alta, que está más de moda que nunca, y que amenaza incluso a otras marcas chinas, como es Voge. Nos llama la atención el hecho de que tenga un precio similar a una scooter GT, con una gran dotación de serie, y unas prestaciones que no tienen que envidiar a ninguna moto. El motor es realmente solvente, con una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, inyección electrónica, de tres cilindros y distribución con doble árbol de levas.
Es capaz de entregar una potencia máxima de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 76 Nm a 7.500 rpm. El conjunto se completa con una transmisión quickshift de seis velocidades, con embrague anti-rebote, y el peso neto de la moto es de 236 kilos. El consumo medio debería de rondar entre los 5 y los 5,5 litros por cada 100 kilómetros, una cifra muy razonable, y tiene ópticas full LED, sistema anti-bloque de frenos ABS, doble disco delantero más disco posterior, indicador de presión de los neumáticos, instrumentación con pantalla de 6,75”, conectividad móvil, modos de conducción y mucho más.
La Zontes 703 F únicamente cuesta 7.288 euros
Si acabas de quedar convencido con la compra de esta Zontes 703 F, te vas a llevar una alegría al saber que únicamente cuesta un total de 7.288 euros, un precio irrisorio se mire por donde se mire.