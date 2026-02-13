Coches y Motos 13 FEB 2026 - 14:23h.

En su tercera generación se mantiene como una de las referencias del mercado mundial

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

Compartir







El Toyota Corolla Cross es una referencia clara entre los SUV híbridos. Fiable. Eficiente. Con la garantía de Toyota. Su éxito es lógico. Y por 36.500 euros te costará encontrar un SUV de tanta calidad con 140 CV y un motor HEV. Pero no está solo. Hay un rival directo que muchos pasan por alto. Y que hoy merece mucha atención.

Ese rival es el Nissan Qashqai. Un nombre clave en la historia del automóvil. Fue el primer SUV moderno para muchos. El que inició la fiebre. Hoy vive su tercera generación. Y tras un inicio discreto, ha vuelto con fuerza al mercado español.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Nissan Qashqai sigue siendo una referencia en todo el mundo

En diseño, el Qashqai juega con ventaja. Es más afilado. Más moderno. Más atractivo para el gran público. Para muchos, más bonito que el Corolla Cross. Tiene presencia. Proporciones equilibradas. Y una imagen que sigue resultando actual pese al paso de los años.

Por tamaño encaja perfectamente en el segmento. Mide 4.425 mm de largo, 1.835 mm de ancho y 1.625 mm de alto. La batalla de 2.665 mm garantiza buen espacio interior. El maletero es uno de los mejores. 504 litros de base. Hasta 1.593 litros si se abaten los asientos.

La versión clave frente al Toyota es la e-Power. En este caso estamos hablando de 31.725 euros al contado o 30.475 euros financiado. A cambio te llevas un Qashqai con un sistema híbrido HEV muy particular. El coche siempre se mueve con un motor eléctrico. El motor gasolina 1.5 actúa solo como generador. El resultado es una conducción muy suave. Muy eléctrica. Con 190 CV y 260 Nm de par.

190 CV de potencia y apenas 5 litros cada 100 km

Las prestaciones acompañan. Hace el 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Alcanza 199 km/h. El consumo medio se queda en 5,1 l/100 km. Tiene etiqueta ECO. Y se comporta especialmente bien en ciudad y tráfico real. Ahí marca diferencias frente a otros híbridos.

Además, el acabado Acenta ya incluye pantalla de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, faros Full LED, climatizador dual, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Mucho de serie. Sin sobrecostes.

En conjunto, el Nissan Qashqai e-Power es más accesible, tiene etiqueta ECO, ofrece una conducción muy agradable y un diseño que sigue convenciendo. Frente al Corolla Cross, es una alternativa muy seria. Y para muchos, la elección más lógica hoy.