La Honda SH125i, ahora, es todavía mejor con un consumo mínimo y un motor irrompible

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 22:17h.

Apenas gasta un total de 2,2 litros por cada 100 kilómetros

Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad

La Honda SH 125i ahora es incluso mejor que antes. Es totalmente comprensible que sea uno de los modelos con más éxito de la firma del Ala Dorada, pues es robusta y completamente fiable, como caracteriza normalmente a todas las motos japonesas, aunque esta se ha fabricado en Italia, una de las grandes curiosidades que tiene. Y en cuanto a estética, también ha mejorado ligeramente, haciendo que sea más bonita y llamativa a la vista.

La última actualización ha traído consigo un resultado fantástico, con unos acabados todavía más atractivos visualmente, aunque manteniendo su sencilla mecánica, y con un consumo mínimo. Apenas gasta un total de 2,2 litros por cada 100 kilómetros, por lo que es un scooter de rueda alta pensado para el día a día. Es una de las propuestas más premium del segmento, especialmente con las últimas mejoras que le han incorporado, y lleva mucho tiempo siendo una referencia.

El peso neto es de apenas 138 kilos, y la capacidad del depósito es de siete litros, lo que se traduce en una autonomía importante. El motor que equipa, que no necesita de mucho mantenimiento y tiene una gran durabilidad, es un mono cilíndrico de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido, con cuatro válvulas, que ofrece una potencia de 13 CV y un par motor de 12 Nm. La inyección es electrónica, el arranque es eléctrico y el embrague es automático centrífugo. Cuenta con iluminación LED nítida, instrumentación digital de 4,2” y todo lo que puedas pedirle.

El precio de la Honda SH 125i es de 4.190 euros

Si te convence esta Honda SH 125i, lo único que tendrás que hacer para adquirirla es desembolsar un total de 4.190 euros, una cifra muy apetecible y razonable, que se puede pagar sin demasiados apuros.