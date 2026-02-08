El scooter del futuro regresa a España

Coches y Motos 08 FEB 2026 - 07:21h.

En NIU han vuelto con fuerza al mercado español

En NIU han vuelto con fuerza al mercado español, con la intención de recuperar el protagonismo y el terreno perdido. En su momento se convirtieron en una de las marcas de referencia dentro del mercado eléctrico de motocicletas, un prestigio que parecen haber perdido durante los últimos años, y ahora esperan volver a lo más alto. Tienen la intención de expandirse por todos los países posibles, y entre sus objetivos, se ha incluido a España.

Llegó por primera vez hace prácticamente una década, en 2017, y rápidamente algunos de sus modelos se convirtieron unos de los más buscados, como el N1S o el M1 Pro. NIU lideró durante algún tiempo el ranking de motos eléctricas más vendidas, gracias a lo fiables y seguras que eran, combinadas con la tecnología de última generación en ese entonces. Y en 2022, decidieron dar un paso más al frente, apostando también por la venta de patinetes eléctricos.

Por desgracia, tuvieron que superar un periodo de reconstrucción dentro de la compañía, que provocó que desaparecieran del mapa, y que cayeran prácticamente en el olvido más profundo. Pero a finales del año anterior volvieron a escena, y en este 2026 se han marcado el objetivo de ser de nuevo uno de los referentes dentro del sector. Y han lanzado modelos como el NQiX Series que promete ser uno de los scooters eléctricos con más éxito.

España es uno de los países donde existen más puntos de venta de NIU, donde tienen presencia en algunas de las ciudades con más población, como es el caso de Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Málaga o Valencia.