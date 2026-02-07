La Honda NX500 es una aventurera premium japonesa a precio de moto china

Coches y Motos 07 FEB 2026 - 15:43h.

Una moto aventurera premium y fantástica, de la que se pueden sacar muy pocas cosas negativas

La Honda la NT1100 se renueva para 2026

Entre el auge de las motos chinas, ha aparecido una alternativa más interesante, pero a un precio irrisorio. Porque en Honda han sacado un modelo, la NX 500, que es una moto aventurera premium y fantástica, de la que se pueden sacar muy pocas cosas negativas, por no decir ninguna. Es ideal, y se puede llevar sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné A2. Así que te recomendamos que le des una oportunidad y la observes de cerca.

Esta es una moto trail, que mantiene los grandes valores de la marca, que son fiabilidad, durabilidad y facilidad de uso, en un formato compacto y asumible para prácticamente todo el mundo. Es una puerta de entrada ideal para el mundo trail, y está diseñada para ofrecer ese equilibrio entre carretera y pista. Se puede usar para el día a día, o para irte de ruta los fines de semana, pues no solamente es cómoda y segura, sino que también es muy divertida de manejar.

En cuanto al motor que equipa esta Honda NX 500, se trata de un bicilíndrico de algo menos de 500 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 47 CV y un par motor de 43 Nm, el límite legal para el carné A2. El consumo homologado es de 3,6 litros por cada 100 kilómetros, y el depósito de combustible alcanza los 17,5 litros, lo que se traduce en una autonomía cercana a los 500 kilómetros. Equipa el cambio E-Clutch, con varios modos de funcionamiento, adaptables al estilo de conducción y la experiencia del piloto.

Esta Honda NX 500 ahora se puede conseguir por 6.400 euros

Si quedas convencido con la adquisición de esta Honda NX 500, ahora podrás conseguirla por apenas 6.400 euros, lo que nos parece una cantidad muy apetecible. No lo dudes y aprovecha la ocasión.