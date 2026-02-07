El coche más barato de Ebro tiene tres cosas buenas, pero dos no tan buenas

Coches y Motos 07 FEB 2026 - 17:06h.

EBRO apuesta por un segmento clave

Ahora tienes un Ebro a precio de Dacia

La nueva etapa de Ebro en el mercado español arranca con el S400 HEV como modelo de acceso y propuesta más asequible de la gama. Se trata de un SUV compacto con tecnología híbrida que asume un papel claramente estratégico: atraer a un público amplio con un precio contenido y una fórmula mecánica alineada con las exigencias actuales de eficiencia y etiqueta ambiental. Su planteamiento es directo, aunque no está exento de concesiones.

No es ningún secreto que el S400 HEV se ha desarrollado bajo un criterio de contención de costes. Esto se percibe desde el primer momento en su enfoque general, pero también permite identificar con claridad sus principales virtudes. La más relevante es la adopción de un sistema híbrido que le otorga la etiqueta ECO y una respuesta especialmente adecuada para el uso diario en entornos urbanos, donde el funcionamiento suave y silencioso del conjunto cobra protagonismo.

El segundo punto fuerte reside en el equipamiento de serie. Ebro ha optado por una gama simplificada, con una dotación cerrada que incluye desde el inicio elementos de confort, conectividad y asistentes a la conducción que cumplen con los estándares actuales del segmento. Este planteamiento evita una escalada de precios y facilita una experiencia de compra más clara, algo especialmente valorable en un modelo de acceso.

El tercer aspecto positivo tiene que ver con su concepto como SUV compacto. Las proporciones, la posición de conducción elevada y una estética sin estridencias encajan bien con las tendencias del mercado. El interior ofrece un espacio correcto para un uso familiar razonable, con unas plazas delanteras cómodas y un maletero que cumple con lo esperado en su categoría, reforzando su carácter práctico.

Un equilibrio marcado por las renuncias

Por otro lado, el S400 HEV también muestra dos puntos menos favorables que definen su personalidad. El primero de ellos es el apartado de prestaciones. El sistema híbrido está claramente orientado a la eficiencia, lo que se traduce en una respuesta adecuada en ciudad, pero más limitada cuando se demanda mayor capacidad de aceleración o recuperación, especialmente en carretera abierta o con el vehículo cargado.

La segunda debilidad se encuentra en la calidad percibida de algunos materiales del interior. Aunque el diseño es actual y la presentación resulta ordenada, ciertos plásticos duros y acabados sencillos evidencian el ajuste presupuestario del modelo. No comprometen la durabilidad ni el uso diario, pero sí marcan distancias frente a rivales más consolidados en el segmento.

En este sentido, el comportamiento dinámico mantiene una línea coherente con su planteamiento general. La suspensión prioriza el confort y el filtrado de irregularidades, mientras que la dirección ofrece una asistencia correcta, aunque sin especial precisión. Todo el conjunto transmite una sensación de conducción tranquila y predecible, pensada para desplazamientos cotidianos más que para una conducción exigente.

Por todo ello, el Ebro S400 HEV se presenta como una propuesta honesta y bien definida. Sus tres virtudes principales —tecnología híbrida, equipamiento cerrado y concepto SUV— contrastan con dos limitaciones claras que no oculta. Un modelo que asume sus prioridades sin ambigüedades y que busca ofrecer lo esencial a un precio ajustado dentro de un segmento cada vez más competitivo.