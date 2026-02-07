David Torres 07 FEB 2026 - 19:11h.

Tercer partido consecutivo fuera

Valencia Basket gana en la prórroga en Israel con un Montero gigante

ValenciaEl Valencia Basket visita este domingo al Joventut de Badalona en busca de un triunfo que le afiance en la segunda plaza, le permita mantener la presión sobre el Real Madrid, que es líder, y, al mismo tiempo, le permita empezar a coger carrerilla para llegar con buenas sensaciones a la Copa del Rey, un torneo en el que ambos equipos se medirán en cuartos de final en el Roig Arena.

El conjunto 'taronja' tiene 14 triunfos, dos menos que el Real Madrid, y uno más que el Barcelona, UCAM Murcia y Unicaja. También tiene dos más que el Baskonia, que tiene un partido menos y que, por tanto, se puede unir a ese grupo de perseguidores.

¿Cómo y dónde ver el Joventut - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su tercer partido consecutivo de la semana lejos de casa visitando la siempre complicada pista del Joventut Badalona (domingo 8, 12:30h, Olímpic Badalona, DAZN) en un encuentro de la jornada 19 de la Liga Endesa. El equipo taronja intentará aprovecharse del impulso del triunfo logrado el jueves en la prórroga para ganar en la pista del Hapoel IBI Tel Aviv para sobreponerse al desgaste y buscar el triunfo en una pista en la que ha tenido muchos problemas en los últimos años (ha caído en seis de sus últimos ocho visitas).

Sin embargo, el curso pasado rompió una racha negativa en Badalona y en el partido de la primera vuelta se llevó la victoria por 102-90. Una nueva oportunidad de medir fuerzas antes de que en menos de dos semanas estos dos equipos vuelvan a enfrentarse en los cuartos de final de la Copa del Rey que se desarrollará en el Roig Arena. No se lo pondrá sencillo un equipo que presenta una de las mejores defensas de la Liga Endesa y que como local incluso mejora sus números para encajar solo 74,8 puntos con una eficiencia defensiva de 0,99. Y que tiene en sus filas al mejor trío de la Liga Endesa con el que forman Ante Tomic, Ricky Rubio y Cameron Hunt. Valencia Basket llega a este partido en la segunda posición de la Liga Endesa con un balance de 14-4.