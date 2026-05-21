El Insolac Caja87, a por el ascenso con ambiente de gala en San Pablo

eldesmarque.com 21 MAY 2026 - 20:33h.

El conjunto sevillano afronta este sábado ante Class Bàsquet Sant Antoni el partido de ida de la final del PlayOff de ascenso a 1ª FEB

El cuadro sevillano vuelve a acariciar el ascenso, cuya final tendrá la vuelta en Ibiza el próximo sábado 30

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SevillaEl Insolac Caja87 afronta este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el Pabellón de San Pablo uno de los partidos más importantes de su todavía corta historia. El conjunto sevillano recibirá al Class Bàsquet Sant Antoni en el encuentro de ida de la final del playoff de ascenso a 1ª FEB, una eliminatoria decisiva en la lucha por dar el salto de categoría.

Será además la última cita de la temporada en Sevilla, un motivo más para que San Pablo vuelva a vestirse de gala y empuje al equipo en una noche llamada a ser inolvidable. Tras superar los 5.000 espectadores en el anterior encuentro frente a Spanish Basketball Academy, el club confía en volver a registrar una gran entrada, e incluso superar esa cifra, para convertir el pabellón en una auténtica caldera.

Para ello, el club Caja87 ha preparado una gran previa abierta a todos los públicos, pensada para que la afición pueda disfrutar del ambiente desde mucho antes del salto inicial. A partir de las 18:00 horas, en los accesos al pabellón, patrocinadores y colaboradores del club ofrecerán una amplia programación de actividades, gastronomía y entretenimiento.

Múltiples actividades en la previa del partido

Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gastronómicas con hamburguesas de Salsa Burgers, pizzas de Birreria La Bambina y salmorejo de García Millán, además de fruta variada ofrecida por Mercasevilla. La zona exterior contará también con la presencia del camión de Insolac donde se repartirán abanicos y una exposición de vehículos de Nimo Grupo.

Por su parte, KFC instalará una canasta para que aficionados y aficionadas puedan poner a prueba su puntería y optar a distintos premios, mientras que Pinapark volverá a convertirse en el punto de diversión para los más pequeños con sus juegos y actividades familiares.

La ambientación musical correrá a cargo del DJ Alex Calzada, encargado de poner banda sonora a la tarde con una sesión cargada de ritmo y energía para ir calentando motores antes de uno de los encuentros más decisivos de la historia del club.

Una vez dentro del pabellón, el espectáculo continuará con distintas acciones de animación destinadas a mantener encendida la grada y convertir San Pablo en el sexto jugador del equipo durante una noche decisiva. Además, el club rendirá homenaje a Darryl Middleton, legendario pívot que defendió la camiseta del Caja San Fernando durante dos temporadas clave en la década de los 90 (1991-1993). Referente del baloncesto sevillano y figura muy querida por la afición, Middleton recibirá una camiseta del Caja87 en una cita especialmente simbólica para la historia del baloncesto en la ciudad.

Desde el club se hace un llamamiento a toda la afición sevillana para llenar San Pablo y acompañar al equipo en una noche en la que la ilusión por el ascenso estará más viva que nunca.