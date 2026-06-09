eldesmarque.com 09 JUN 2026 - 17:38h.

El Fulham inglés fue pionero en 2003 en este tipo de acciones comerciales

Los clubes se benefician de contratos multimillonarios y las casas de apuestas ganan en visibilidad

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MadridEn el mundo actual, son cada vez más las personas que se decantan por el mundo de las apuestas en línea. Más si se trata de disciplinas deportivas como es el caso del deporte rey, el fútbol. Ciertamente, funciona como el escape perfecto para salir de la rutina actual, y con ello, ganar algo de dinero en el proceso.

Esto es algo que las grandes marcas de casas de apuestas online saben perfectamente, pero este no es el único caso, ya que han estado buscando también oportunidades de patrocinar diversos clubes de esta actividad para hacerse notar mucho más. Por lo que según esta fuente, las cosas han ido avanzando de manera positiva para ambas partes, pero como todo, hay un inicio para esto, una idea y una visión del futuro que hay que explicar.

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Es por eso que en esta oportunidad estaremos hablando sobre ello y haciendo un análisis a fondo de lo provechoso que ha terminado siendo para ambas partes.

Los orígenes del patrocinio de las casas de apuestas a los equipos

Para comienzos de siglo, no se veía en lo absoluto ningún tipo de patrocinio de parte de casas de apuestas en lo referente a clubes profesionales de fútbol. No sería hasta el año 2003 que el Fulham daría un paso al frente con respecto al tema y marcaría un precedente que se notaría en los años siguientes. Por supuesto, ahora hablamos de un montón de clubes que dejan colocar casas de apuestas online en sus camisetas, como han sido los casos del:

Real Madrid

Aston Villa

Everton

Atlético de Madrid, y muchos clubes más.

Como se puede observar en esa pequeña lista, estamos hablando de clubes de la liga española e inglesa, dos de las mejores competiciones de fútbol a nivel mundial. Para los tiempos actuales, son más del 20% de clubes que al menos han tenido patrocinios de casas de apuestas en algún momento.

En la actualidad se ve mucho más en la Premier League, pero esto no ha impedido que otras ligas sigan el ejemplo y acepten estas marcas como parte de sus equipaciones.

Las ventajas y el beneficio de ambas partes

Ya que se conoce el origen de todo esto del patrocinio de parte de las grandes marcas de apuestas, ahora hay que ver las ventajas que reciben ambas partes. Algunas son características muy lógicas, mientras que otras no tanto.

Dinero

No es secreto para nadie que este es uno de los principales motivos que mueven a ambas partes. El mercado de apuestas deportivas en línea ha crecido exponencialmente en los últimos años. Ya que se trata de billones que llegan a las arcas de las grandes marcas, junto a todo el dinero que reciben los clubes por tan solo publicidad y exhibir los portales en sus camisetas. Es una situación positiva para ambas partes. Por lo tanto, es el motivo de rigor por el que todas estas operaciones se están haciendo en la actualidad.

Imagen y publicidad

Tanto las compañías como los clubes de fútbol se dan a conocer mucho más gracias a estos contratos multimillonarios. Por un lado, las casas de apuestas se dan a conocer a un público más amplio. Mientras que los clubes si no son de categorías tan altas salen beneficiados con los fanáticos que pueden recibir. Ciertamente, todo esto se trata de un negocio, pero hay que saberlo hacer. Y es una tendencia que se está viendo de manera magistral en los últimos tiempos.

Los clubes tienen mayor alcance

Si bien ya se mencionó, hay que indagar en profundidad, ya que es un aspecto muy importante no solo en derechos de imagen, sino también económico. Un club, por ejemplo, como el Aston Villa hace unos años logró un contrato multimillonario con una casa de apuestas. Acto seguido, lograron quedarse con un entrenador de nivel y han mejorado sus resultados.

Tanto así, que en la actualidad son rivales a temer en la Champions League y en la propia liga local. Esto es algo a resaltar porque muchos clubes pueden optar por esta idea de negocio y no solo mejorar en sus arcas, sino también en los resultados en las competiciones. Ciertamente, es una situación en la que pueden ganar ambas partes si las cosas se hacen de la manera correcta.

Otros aspectos del patrocinio de casas de apuestas en línea a clubes

En la siguiente tabla, estaremos hablando de otros aspectos de rigor referentes al patrocinio actual. Incluyendo todo lo que ha pasado con marcas de otros rubros y la manera en la que desaparecieron del mercado para darle paso a las casas de apuestas online.

Detalle

Explicación

La desaparición de otros rubros

Hace algunas décadas, tanto empresas de alcohol y tabaco eran patrocinantes de clubes de fútbol. Con la prohibición que llegó eventualmente, ese espacio lo están ocupando muchas casas de apuestas. Se espera que el mercado se mantenga así y sea rentable de cara al futuro.

El patrocinio en otras disciplinas deportivas

Las casas de apuestas no solo están mirando al fútbol. Es cierto que es el más popular, pero otras disciplinas como el baloncesto, el fútbol sala y muchos más ya tienen contratos de gran nivel con estas empresas. Lo que se busca es el crecimiento y lo están haciendo a cabalidad.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, da toda la impresión que el patrocinio de parte de casas de apuestas en línea a clubes de fútbol ha llegado para quedarse. Junto a esto, la relación simbiótica que ostentan ambos rubros da a entender de sobremanera que salen ampliamente beneficiados. Hay mucho dinero de por medio y ambas industrias están aprovechando en sacar la mayor cantidad de ganancias de todo esto. Y no es algo que afecte en lo absoluto a nadie, ya que los mismos fanáticos están de acuerdo con ello, así que la tendencia ha llegado para quedarse.