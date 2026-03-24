Sporting vs Deportivo: duelo de históricos con la Liga 2 en su punto más caliente

Redaccion ElDesmarque 24 MAR 2026 - 09:14h.

LALIGA HYPERMOTION entra en su recta final con todo en juego y la máxima igualdad como reclamo

Muchos equipos se mantienen en la lucha por los puestos de ascenso directo y los de Play Off

Compartir







La jornada 32 de LaLiga Hypermotion trae un cruce que trasciende la tabla. Sporting y Deportivo, dos emblemas del fútbol español, se encuentran el sábado 28 de marzo en El Molinón con la pelea por el ascenso como telón de fondo.

Cómo llegan Sporting y Deportivo al cruce de la jornada 32

La categoría de plata atraviesa su momento de mayor tensión. Las estadísticas de la liga 2 confirman lo que cualquier aficionado percibe: esta edición de la Hypermotion es una de las más competitivas en años. Con el Racing de Santander firme en la cima y el Almería consolidado en la segunda plaza tras su reciente victoria ante la Cultural Leonesa, los puestos que dan acceso a la promoción se disputan con una intensidad que recuerda por qué esta liga es considerada una de las más apasionantes de Europa.

El Real Sporting necesita sumar de a tres para no perder contacto con la zona de playoff. El conjunto rojiblanco, que viene de caer ante el FC Andorra en los minutos finales, sabe que El Molinón debe volver a convertirse en un fortín si quiere protagonizar el tramo decisivo del campeonato. Su afición, una de las más fieles de la categoría con más de 22.000 espectadores de media según datos recientes, será un factor determinante.

Enfrente estará un Deportivo de La Coruña que ocupa plaza de playoff y no puede permitirse tropiezos fuera de casa. Los herculinos llegan golpeados por la derrota ante el Granada en Riazor, un resultado que encendió las alarmas en una afición que aspira al regreso a Primera. Sin embargo, la plantilla blanquiazul tiene recursos de sobra para reponerse, y la categoría ya demostró que los momentos de crisis pueden transformarse en impulso si se canalizan a tiempo.

Según la clasificación oficial de LaLiga, apenas un puñado de puntos separa a media docena de equipos que todavía sueñan con el ascenso. Cada jornada reescribe la tabla y cada resultado ajeno se celebra o se sufre como propio.

El antecedente de Riazor y una rivalidad que vuelve a latir

El enfrentamiento de la primera vuelta dejó un empate a uno en Riazor que reflejó a la perfección el equilibrio entre ambos. Nacho Méndez adelantó al Sporting con una jugada colectiva que exhibió el buen toque rojiblanco, pero David Mella igualó para el Dépor en los minutos finales, asistido por un Lucas Pérez que apareció justo cuando más se lo necesitaba.

Aquel 1-1 dejó la sensación de un duelo que merecía una segunda parte. Y esa revancha llega ahora, en un contexto donde la clasificación aprieta y las urgencias no son las mismas que en noviembre. El Sporting, jugando de local, buscará aprovechar la inercia de su público para inclinar una balanza que en el campo parece equilibrada. El Deportivo, por su parte, sabe que un triunfo a domicilio puede significar un salto de calidad en la carrera por el ascenso.

Porque más allá de los tres puntos, este partido representa un choque entre dos maneras de entender la categoría. Dos clubes históricos, dos ciudades futboleras, dos proyectos que persiguen el mismo horizonte: volver a Primera División. El sábado 28 de marzo, El Molinón será mucho más que un escenario. Será el termómetro de una Liga 2 que sigue demostrando, jornada tras jornada, que su emoción no tiene nada que envidiar a la máxima categoría.

Para mantenerte al día con la actualidad de LaLiga 2 y seguir de cerca cada jornada, visita nuestro blog y disfruta del análisis de nuestros especialistas.