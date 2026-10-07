eldesmarque.com 07 OCT 2026 - 11:31h.

el dúo sevillano 'Mi Hermano y Yo' ofrece un acústico exclusivo este jueves 8 de octubre en el "El 29” con entrada libre hasta completar aforo

De la mano de Cervezas Alhambra, la primera edición hispalense del festival dará cita el día 17 a grandes referentes de la escena como Sebastián Yatra, Siloé o Taburete

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SevillaEn Sevilla sabemos que no se vive esperando al fin de semana, aquí se celebra cada hoy. Fiel a esta manera de sentir y entender el tiempo, Cervezas Alhambra se propone este octubre convertir la rutina en momentos de disfrute compartido. La marca abandera la llegada a la capital hispalense del festival Jardín de las Delicias, que tras seis exitosas ediciones en Madrid celebrará su debut el 17 de octubre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), reuniendo en su cartel a figuras de la primera línea musical como Sebastián Yatra, Siloé, Taburete, Álvaro de Luna o Marlena.

Como cerveza oficial de la cita, Alhambra se adelanta a la llegada del festival durante 15 días, invitando a disfrutar de cada día en los bares de la ciudad y a celebrar esos momentos, por cotidianos que parezcan. Una propuesta que nace de una premisa muy nuestra: la de no vivir esperando al fin de semana porque cualquier tarde, sin importar si es lunes o miércoles, guarda una razón para brindar. Esa forma de pausar el ritmo refleja la propia esencia de Alhambra Especial, la cerveza más cotidiana de la marca, con un sabor equilibrado que requiere un proceso de fermentación lenta para conseguir la calidad y los matices que la caracterizan.

Sorpresas, regalos y mucha música en los bares de Sevilla

Durante la primera quincena de octubre, la víspera de la cita musical se vivirá en los bares de Sevilla de la mano de Alhambra Especial. Un itinerario en el que la costumbre del bar cederá el paso a la improvisación en directo, regalos y a momentos de música inesperados.

Así, esta previa contará con el dúo sevillano 'Mi Hermano y Yo' en dos acústicos el jueves 8 y el 15 de octubre, con acceso gratuito hasta completar aforo. Además, la iniciativa sumará distintas intervenciones musicales sorpresa en diversos rincones de Sevilla, donde el público podrá participar en la celebración y optar a premios como entradas dobles para el festival Jardín de las Delicias.

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Entre los 30 establecimientos que forman parte de estas activaciones por toda la ciudad se encuentran Selvático, Dilema, Mama Queen, Bar Triana Nuevo, Yuri's Bar, Bar Julia Sazón, La Ilustre, Casa Cuco Triana, Oliva y Sésamo, Taberna Picalagartos, El 29, La Bastarda Triana o Pecata Mundi, entre otros. Locales que se pueden consultar en el mapa disponible en la web de la iniciativa.

Con esto, Alhambra Especial invita a los sevillanos a celebrar cada día como solo se sabe hacer en la capital andaluza. Descubre más información en la web de Cervezas Alhambra.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com

Sobre Mahou San Miguel

Somos una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tenemos más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificamos nuestro negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Nuestro portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, seguimos diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a nuestra máxima de crecer haciendo crecer, promovemos el valor de disfrutar de una vida compartida y canalizamos nuestra acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.