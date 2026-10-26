Just Dance: Decades of Hits, décadas de ritmo para no dejar de bailar

35 canciones de seis décadas distintas, nuevas opciones de personalización y algún viejo problema en los menús para seguir bailando con Just Dance

Just Dance 2026 Edition: El baile continúa, pero con algún tropiezo

Compartir







No necesitamos recordar el tremendo éxito que viene cosechando la franquicia de videojuegos de baile por excelencia: Just Dance de Ubisoft, que llega cada año para añadir una nueva lisa de temazos para seguir bailando delante de la TV, solos o en compañía. Y cada año añade nuevos y alucinantes videoclips para acompañar las canciones y mostrarnos los bailes a imitar, nos trae algun modo nuevo y ordena la lista de canciones con el resto de temas que hayamos adquirido en versiones anteriores.

La edición de este año viene para contentar a todo tipo de bailongos de todas las edades. Desde el que necesita escuchar a ABBA para levantarse del sofá y el que espera a Bad Bunny para ponerse a perrear. Just Dance: Decades of Hits quiere poner a todos a bailar. Su selección recorre seis décadas y combina nostalgia, éxitos recientes y unas cuantas canciones capaces de provocar ese inevitable “esta me la sé”.

PUEDE INTERESARTE Just Dance 2025 Edition: vuelve la cámara a tu juego de baile

El cambio de nombre tampoco implica empezar de cero. Seguimos dentro de la plataforma Just Dance, con su sistema de coreografías y su biblioteca compartida. La diferencia más interesante está en cómo presenta las canciones y nos anima a seguir jugando, especialmente gracias al nuevo modo Aventura.

Una aventura para darle sentido al siguiente baile

La principal incorporación es el sorprendente 'Modo Aventura', un modo que sigue a Lyra, hija del doctor Gigavolt, en un viaje temporal para rescatar a su padre. El recorrido atraviesa seis mundos ambientados en las décadas del repertorio, con canciones, pequeños minijuegos, experiencia y recompensas.

Su estructura introduce un objetivo sencillo: completar actividades para desbloquear la canción que funciona como desafío final de cada época y avanzar a la siguiente. Tiene algo de aventura ligera, aunque conviene ajustar las expectativas: la historia se cuenta mediante bocadillos de texto y las actividades secundarias son modestas. Aun así, es una buena manera de descubrir el repertorio sin limitarse a saltar entre listas. Ideal para jugar en familia o tener una pequeña meta durante una sesión en solitario.

El inconveniente aparece si utilizamos el móvil para bailar: la exploración de los escenarios requiere un mando, así que toca alternar entre ambos dispositivos. Esa sucesión de dejar el teléfono, coger el mando y volver al teléfono introduce una pausa poco elegante entre canciones.

Party, Workout y perfiles para compartir la pista

El modo Party propone sesiones con reglas que cambian entre rondas, una opción pensada para animar las reuniones y añadir algo de imprevisibilidad. Workout, por su parte, mantiene el enfoque de ejercicio con seguimiento de las calorías estimadas durante los bailes.

La novedad es el sistema de tarjetas para múltiples bailarines, que permite personalizar los perfiles. El multijugador local admite hasta seis participantes y podemos utilizar un teléfono compatible como mando.

También resulta práctico reunir en una misma biblioteca las canciones de esta entrega y las de las ediciones de 2023 a 2026 que tengamos en la misma consola, además de los paquetes adquiridos y el contenido accesible mediante una suscripción activa a Just Dance+. El problema es que los menús siguen necesitando una mejor organización: acumular canciones está bien; localizar rápidamente las nuevas debería ser mucho más sencillo.

Nostalgia, coreografías y algunas versiones

El repertorio incluye 35 canciones y cinco versiones alternativas de coreografías. La selección es algo más corta que las aproximadamente 40 canciones habituales, aunque su variedad generacional funciona como principal reclamo.

Hay detalles especialmente atractivos, como la coreografía de “Wannabe”, con cinco bailarinas, o las propuestas visuales de “Crocodile Rock” y “Celebration”, que exploran la animación 3D y el stop motion. Conviene fijarse en los intérpretes: varios clásicos llegan mediante versiones, entre ellos “ABC”, “Jump” y “Celebration”. Esta es la lista completa de canciones:

Los 70:

Mamma Mia, ABBA

Come and Get Your Love, The Heartliners

ABC, Groove Century

Crocodile Rock, Elton John

The Singing Garden, Hyacinth

Los 80:

It's Tricky, RUN DMC

Uptown Girl, Billy Joel

Into the Groove, Madonna

Jump, Metal Russell

Celebration, Equinox Stars

Los 90:

Wannabe, Spice Girls

Just A Girl, No Doubt

Around the World, Daft Punk

Sing Hallelujah!, Dr. Alban

Coconut, SMiLE.dk

Los 2000:

Stronger, Britney Spears

Bye Bye Bye, *NSYNC

No Scrubs, TLC

Feel Good Inc., Gorillaz

Starlight, The Superman Lovers feat. Mani Hoffman

In Too Deep, Sum 41

Los 2010:

Turn Down for What, DJ Snake & Lil Jon

Danza Kuduro, Don Omar feat. Lucenzo

Hello, Martin Solveig & Dragonette

Santa Tell Me, Ariana Grande

Give Me Everything, Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack y Nayer

Los 2020:

Manchild, Sabrina Carpenter

NUEVAYoL, Bad Bunny

Midnight Sun, Zara Larsson

drop dead, Olivia Rodrigo

MORE & MORE, TWICE

HOT TO GO!, Chappell Roan

Across All Time, Lyra Gigavolt

Supersonic, Lyra Gigavolt

Hi Lyfe, Cult of Sound

Conclusiones: una buena excusa para volver a bailar

Just Dance: Decades of Hits mejora la fórmula con una aventura sencilla pero oportuna y un repertorio pensado para juntar generaciones. Le falta pulir la navegación, facilitar el descubrimiento de canciones y desarrollar más sus actividades secundarias. Con todo, ofrece una entrega atractiva para quienes quieran recuperar la fiesta en el salón, especialmente si la selección musical les entra por los oídos.

Lo mejor:

El modo Aventura aporta objetivos y progresión.

El repertorio reúne generaciones y estilos.

La variedad visual de las coreografías.

Lo peor:

Alternar entre móvil y mando interrumpe la aventura.

Los menús necesitan organizar mejor el contenido.

Menos canciones de lo habitual y varios clásicos versionados.