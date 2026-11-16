Gustavo Maeso Madrid, 16 NOV 2026 - 16:10h.

Feria Valencia acogerá el torneo a principios de verano, con fechas y entradas todavía pendientes de anunciar

Riot Games impulsa el Tier 2 de League of Legends con el nuevo World Star Challengers Invitational 2026

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La próxima gran cita internacional de League of Legends nos va a pillar bastante cerca. Valencia acogerá el Mid Season Invitational de 2027, uno de los principales torneos del circuito competitivo de Riot Games. La competición aterrizará a principios del próximo verano en Feria Valencia y supondrá la primera edición del MSI celebrada en España. Una buena razón para que los aficionados españoles empiecen a mirar el calendario, aunque todavía toca esperar para organizar el viaje.

El anuncio forma parte de una renovación del calendario internacional con varias novedades: un First Stand ampliado que se disputará en China, un Mundial que llevará su fase suiza a Japón y una posible modificación del acceso a Worlds. Hay destinos confirmados y decisiones que siguen sobre la mesa, pero la noticia para nuestra comunidad ya tiene nombre propio: Valencia.

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El MSI llega por primera vez a España

El Mid Season Invitational reúne a los mejores equipos de las ligas regionales de League of Legends en una competición que permite medir fuerzas entre distintas escenas del circuito. En 2027, ese cruce internacional tendrá como escenario Feria Valencia, el recinto elegido por Riot para el estreno español del torneo.

La compañía destaca la cultura deportiva de la ciudad y su comunidad de jugadores como argumentos para esta elección. Para los aficionados, la consecuencia es bastante más sencilla: podremos vivir una de las grandes competiciones del LoL en nuestro país, con la posibilidad de seguir desde las gradas a equipos que habitualmente vemos a través de una pantalla.

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De momento, Riot sitúa el evento a principios de verano. Las fechas concretas y la información sobre las entradas se comunicarán en los próximos meses. Todavía no tenemos los detalles necesarios para cerrar planes, pero sí el destino.

First Stand: All In abrirá el calendario en China

Antes de viajar a Valencia, el circuito internacional comenzará con First Stand: All In, una edición especial y ampliada del torneo que se celebrará en China. El anuncio modifica el destino comunicado anteriormente, que situaba esta competición en el Sudeste Asiático.

Según Riot, será el mayor torneo organizado por la compañía hasta la fecha y reunirá a más equipos y jugadores, con el objetivo de ampliar las oportunidades de competir internacionalmente. El alcance concreto de esa ampliación se conocerá en enero, cuando se presentarán el formato y el proceso de clasificación.

Los cambios también tendrán consecuencias en las competiciones regionales. Riot ha adelantado que esta versión de First Stand afectará a la organización del primer split, cuyos calendarios y formatos se detallarán más adelante.

El Sudeste Asiático, por su parte, recibirá First Stand en 2028, ya con el regreso del formato tradicional. La ciudad anfitriona, el recinto y las fechas siguen pendientes de confirmación.

El Mundial estrenará Japón y terminará en Seúl

La otra gran novedad está en Worlds 2027, que compartirá recorrido entre Japón y Corea del Sur. Aunque inicialmente se había anunciado una edición en territorio surcoreano, Riot ha incorporado una parada japonesa: Nagoya albergará la fase suiza, que se disputará por primera vez en Japón.

Después, la competición se trasladará a Corea del Sur para celebrar todas las eliminatorias. El camino hacia la Copa del Invocador culminará con la final en el nuevo Seoul Arena.

También podría cambiar la forma de acceder al Mundial. Tras la acogida de la Demacia Cup de este año, Riot estudia si este torneo podría sustituir a los play-ins tradicionales en 2027. La propuesta permitiría ofrecer más series al mejor de varias partidas y nuevas oportunidades de luchar por una plaza.