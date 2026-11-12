Romancing SaGa 3: Destinies United adelanta su lanzamiento y llegará el 4 de febrero de 2027

Gustavo Maeso Madrid, 12 NOV 2026 - 12:44h.

Square Enix confirma que el esperado remake de su clásico JRPG se estrenará más de una semana antes de lo previsto en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC

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Square Enix ha anunciado que Romancing SaGa 3: Destinies United adelantará su lanzamiento al 4 de febrero de 2027, más de una semana antes de la fecha inicialmente prevista. Una sorpresa bastante agradable para los jugadores que esperan regresar a uno de los universos más peculiares del rol japonés.

Este remake completo del clásico Romancing SaGa 3 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC (Steam y Xbox en PC). Square Enix promete una revisión profunda de su sistema de juego, sus combates y su presentación, manteniendo intacta esa filosofía de libertad que ha convertido a la franquicia en una de las más especiales del género.

Ocho protagonistas y una aventura en la que nosotros elegimos el camino

Una de las grandes señas de identidad de Romancing SaGa 3 es su particular estructura narrativa. Aquí no seguimos una historia completamente lineal, sino que podemos elegir entre ocho protagonistas diferentes y descubrir un mundo en el que nuestras decisiones determinan el desarrollo de la aventura.

La historia nos traslada a un universo marcado por un fenómeno devastador conocido como el alza de Morastrum, que se produce cada 300 años. Durante ese periodo, todos los nacidos en el año de la catástrofe están condenados a morir, salvo un único superviviente conocido como el Vástago del Destino.

Han pasado dos décadas desde la última tragedia y una nueva amenaza se cierne sobre el mundo. Los Aciagos han regresado con la intención de abrir las puertas del Abismo y provocar el apocalipsis. Nuestra misión será impedirlo, aunque la manera de conseguirlo dependerá de las decisiones que tomemos durante la aventura. Y aquí es donde entra en juego una de las características más interesantes de la serie: su sistema de escenarios libres, que permite escoger qué lugares visitar, qué historias secundarias descubrir y en qué orden enfrentarnos a nuestros enemigos. Esta libertad consigue que cada partida pueda ofrecer una experiencia diferente.

Shinichi Tatsuke, productor del juego, ha explicado que uno de los grandes objetivos del equipo ha sido perfeccionar precisamente este aspecto del original: "En el desarrollo de este remake hemos procurado perfeccionar el inconfundible sistema de escenarios libres del juego original, de forma que los ocho protagonistas son aún más cautivadores y la historia es más fácil de seguir". Una declaración especialmente interesante porque apunta a uno de los retos habituales de los remakes de JRPG clásicos: hacer que sus sistemas resulten más comprensibles para los jugadores actuales sin perder la personalidad que los hizo únicos.

Combates renovados, gráficos en alta definición y la música de Kenji Ito

Square Enix también ha confirmado que Romancing SaGa 3: Destinies United aprovechará parte de la experiencia acumulada durante el desarrollo de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, cuyo sistema de combate ha servido como referencia para esta nueva entrega. Según Tatsuke, el equipo ha trasladado al remake los combates más dinámicos y los sistemas accesibles que tan buena acogida tuvieron en aquella revisión del clásico.

"Es una maravilla que podamos haceros llegar el juego antes de lo previsto. Ya hayáis jugado al original, os haya gustado Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven o descubráis la serie SaGa por primera vez, esperamos que disfrutéis de esta aventura", ha señalado el productor.

En el apartado audiovisual, el juego contará con gráficos en alta definición completamente modernizados, además de escenas con voces tanto en japonés como en inglés.

La música tampoco se ha quedado fuera de esta renovación. El remake incluirá la banda sonora original del compositor Kenji Ito, uno de los nombres más reconocibles de la franquicia, junto con nuevas versiones de sus composiciones creadas específicamente para esta edición y supervisadas por el propio músico.

Reservas, edición Deluxe y recompensas por compra anticipada

Junto con el adelanto de su lanzamiento, Square Enix ha detallado las diferentes opciones de reserva y las bonificaciones que recibirán los jugadores. Actualmente es posible reservar Romancing SaGa 3: Destinies United en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. En el caso de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, las reservas digitales comenzarán el próximo 19 de noviembre. La compañía también ha anunciado la disponibilidad de reservas en formato físico.

Además de la edición estándar, habrá una Digital Deluxe Edition que incluirá diferentes contenidos adicionales, entre ellos atuendos para los personajes, piezas de equipo y la posibilidad de modificar los temas musicales de los combates. Esta edición también incorporará formaciones y objetos adicionales para el minijuego de negocios y el modo Guerra, ampliando las posibilidades de algunas de las actividades disponibles durante la aventura. Quienes adquieran la Digital Deluxe Edition antes del lanzamiento podrán disfrutar, además, de 72 horas de acceso anticipado al juego completo.

Las recompensas no terminan ahí. Los jugadores que compren el título antes del 16 de febrero de 2027 recibirán dos accesorios especiales: la Hucha de Tatyana, que permite conseguir más dinero durante la partida, y "Cómo ser un héroe" de Robin, que incrementa los puntos de técnica obtenidos en combate.

También habrá una recompensa para los seguidores de la saga. Aquellos que dispongan de datos de guardado de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven en la misma plataforma recibirán el objeto Corona de león.

El regreso de una de las sagas más singulares del JRPG

Aunque quizá nunca haya disfrutado de la popularidad internacional de Final Fantasy o Dragon Quest, la serie SaGa ocupa un lugar muy especial dentro de la historia de los juegos de rol japoneses.

Creada por Akitoshi Kawazu, uno de los nombres vinculados a los primeros Final Fantasy, la franquicia comenzó su andadura en 1990 con The Final Fantasy Legend para Game Boy. Desde entonces, ha construido su propia identidad apostando por sistemas de progresión poco convencionales, protagonistas con estilos muy distintos y narrativas que conceden un enorme protagonismo a las decisiones del jugador.

Precisamente esa personalidad es la que Square Enix quiere recuperar y modernizar con Romancing SaGa 3: Destinies United. Tras el trabajo realizado con Revenge of the Seven, este nuevo remake supone otra oportunidad para que los veteranos redescubramos un clásico y para que una nueva generación de jugadores se acerque a una serie que nunca ha tenido demasiado miedo a experimentar.