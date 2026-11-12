Gustavo Maeso Madrid, 12 NOV 2026 - 13:34h.

El remake del clásico de Nintendo 64 firma el estreno más rápido de un juego de Nintendo para Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya tiene fecha y llega una Switch 2 especial, conciertos y película

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 ha vendido más de 5,2 millones de unidades en todo el mundo durante sus primeros cuatro días, según ha anunciado Nintendo. El remake se estrenó el pasado 5 de noviembre y ha necesitado menos de una semana para alcanzar esa cifra. En nuestro análisis, que puedes leer aquí, puntuamos el juego con un contundente 100/100.

El resultado convierte esta nueva versión de la aventura de Link en el juego de Nintendo para Nintendo Switch 2 que más rápidamente se ha vendido, tanto en Europa como a nivel global, de acuerdo con los datos de la compañía. Un arranque que sitúa el regreso a Hyrule entre los grandes protagonistas del aniversario de la saga y que nos recuerda la capacidad de convocatoria que conserva el nombre de Ocarina of Time.

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El Hyrule de 1998 vuelve con nueva imagen y voces en español

Publicado originalmente para Nintendo 64 en 1998, Ocarina of Time regresa como un remake completo. La historia vuelve a situar a Link ante un viaje por Hyrule que se desarrolla a través de dos eras distintas, con el destino del reino como motor de la aventura.

Entre las novedades anunciadas encontramos un apartado visual totalmente renovado, nuevas líneas de diálogo y cinemáticas íntegramente dobladas al español. Son cambios que afectan tanto a la presentación del mundo como a la manera de acompañar a sus personajes y seguir los acontecimientos del relato.

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La música también recibe un tratamiento renovado mediante una banda sonora orquestal sinfónica. A ello se suma una mayor libertad para controlar la cámara y las acciones de Link, uno de los aspectos con los que esta adaptación actualiza la experiencia de juego. Además, cuenta con nuevas posibilidades de movimiento, como correr y saltar obstáculos al pulsar un botón, junto con una cronología que permite repasar acontecimientos y consultar objetivos. Son herramientas que pueden facilitar la orientación durante el recorrido y hacer más cómodo el regreso a sus escenarios.

Para quienes conservamos recuerdos del cartucho de Nintendo 64, el atractivo está en volver a recorrer lugares conocidos desde otra perspectiva. Para quienes llegan por primera vez, esta versión ofrece la oportunidad de descubrir la aventura con una presentación y unos controles actualizados.

Zelda celebra sus 40 años entre juegos, conciertos y cine

El lanzamiento forma parte de las celebraciones del 40 aniversario de The Legend of Zelda, cuya primera entrega apareció en Japón en 1986. Cuatro décadas después, Nintendo está extendiendo la conmemoración a distintos formatos, con este remake como uno de sus grandes estrenos.

Según la información facilitada por la compañía, el programa incluye otros juegos y productos, además de una gira mundial de conciertos que arrancará en 2027. La música de la franquicia tendrá así otra vía para encontrarse con sus aficionados, esta vez fuera de la consola y sobre los escenarios.

A esa agenda se añade la película de acción real de The Legend of Zelda, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril de 2027, según el comunicado. Entre el regreso a Hyrule, las citas musicales y el salto al cine, tenemos celebración para unos cuantos meses. Ocarina of Time ya ha aportado su primera gran cifra: más de 5,2 millones de copias en cuatro días.