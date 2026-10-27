Steam celebra Halloween con su Festival del Miedo: ofertas, demos y terror hasta el 2 de noviembre

Gustavo Maeso Madrid, 27 OCT 2026 - 11:18h.

La quinta edición del evento reúne juegos rebajados y adelantos de próximos lanzamientos para quienes quieran pasar Halloween frente al PC

El terror español toma Steam: Horror Made in Spain reúne 15 juegos para un octubre de pesadilla

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Pasado el Steam Next Fest, toca un nuevo festival de ofertas, demos y joyas ocultas que descubrir en la plataforma de juegos de PC, esta vez, centrados en la próxima gran celebración del calendario del consumo capitalista mundial: halloween.

El Festival del Miedo de Steam V ha comenzado su nueva edición, que se celebra del 26 de octubre al 2 de noviembre, con descuentos y demos dedicados al terror. La tienda de Valve vuelve a aprovechar estas fechas tan señaladas para dar protagonismo al género.

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Ofertas en grandes sagas y juegos de supervivencia

Entre las rebajas más destacadas hay entregas de grandes sagas de survival horror como Resident Evil, Metro o Dying Lght, nuevos títulos para compartir los sustos y aventuras de supervivencia. Estos son algunas de ellas::

Resident Evil 4: 9,99 euros.

9,99 euros. Resident Evil 2 : 7,99 euros.

: 7,99 euros. Resident Evil 3 : 7,99 euros.

: 7,99 euros. Resident Evil Village : 9,99 euros.

: 9,99 euros. Phasmophobia: 13,29 euros.

13,29 euros. Cronos The New Dawn : 29,99 euros.

: 29,99 euros. Hunt: Showdawn 1896 : 11,99 euros.

: 11,99 euros. Sons of the Forest: 8,11 euros.

8,11 euros. Metro 2033 Redux: 1,99 euros.

1,99 euros. Metro: Last Light Redux: 1,99 euros.

1,99 euros. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: 4,89 euros.

4,89 euros. Dead by Daylight : 7,99 euros.

: 7,99 euros. DayZ : 23,99 euros.

: 23,99 euros. The Outlast Trials : 11,69 euros

: 11,69 euros Outlast : 1,47 euros.

: 1,47 euros. Outlast II : 1,95 euros.

: 1,95 euros. Dying Light: The Beast : 29,99 euros.

: 29,99 euros. Dying Light II Stay Human Reloaded Edition : 11,99 euros.

: 11,99 euros. Don't Starve Together : 5,09 euros.

: 5,09 euros. 7 Days to Die : 24,19 euros.

: 24,19 euros. The Forest: 3,35 euros.

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Una selección que permite organizar tanto una sesión de terror en solitario como una noche con amigos. Aunque, cuando empiecen los problemas, está por ver quién será el primero en salir corriendo.

Juegos de terror para descubrir

Valve ha afinado los criterios de participación de esta quinta edición: el foco está en juegos concebidos para provocar miedo, desde terror psicológico hasta experiencias sobrenaturales, horror corporal o propuestas basadas en sobresaltos. Tener zombis, vampiros o abundante sangre no basta, por sí solo, para entrar en la selección.

La excepción son los títulos cuyo tema principal es Halloween, que pueden participar aunque pertenezcan a otros géneros. Además de las ofertas, el evento contempla apartados para juegos con demos y próximos lanzamientos, por lo que también sirve para descubrir proyectos y probar nuevas propuestas. Como estas que destacamos:

Escape the Backrooms : 7,59 euros.

: 7,59 euros. Slay the Princess — The Pristine Cut: 6,79 euros.

— The Pristine Cut: 6,79 euros. Lobotomy Corporation : 7,81 euros.

: 7,81 euros. Inscryption : 7,99 euros.

: 7,99 euros. Tenebris Somnia : 15,99 euros.

: 15,99 euros. The Mailroom : 6,92 euros.

: 6,92 euros. Buckshoot Roulette : 1,49 euros.

: 1,49 euros. Giggleland : 18,44 euros.

: 18,44 euros. Escape for Playtime : 8,99 euros.

: 8,99 euros. Fears to Fathom : 5,70 euros.

: 5,70 euros. Fangtopia: 11,69 euros.

Hay tiempo hasta el 2 de noviembre para elegir el próximo susto.