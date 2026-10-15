Gustavo Maeso Madrid, 15 OCT 2026 - 16:46h.

El nuevo volumen de la colección Travel Book imagina un día en la vida de Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa y se publica el 16 de octubre.

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Las integrantes de K/DA tienen nueva cita con sus seguidores, y esta vez nos toca acercarnos a una librería. Riot Games y Louis Vuitton han anunciado ‘Tempo Point’, un libro ilustrado dedicado al grupo virtual de pop nacido del universo de League of Legends. Su publicación está prevista para el viernes 16 de octubre, con varias ediciones que van desde un volumen de 55 euros hasta una exclusiva tirada encuadernada en piel.

La propuesta consiste en imaginar 24 horas en la vida de cada una de sus cuatro integrantes: Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa. Un punto de partida que lleva sus identidades artísticas al terreno de la ilustración y amplía una colaboración entre Riot y Louis Vuitton que ya nos ha dejado moda, aspectos para el videojuego y hasta un baúl para transportar el trofeo de Worlds.

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Un día con las cuatro estrellas de K/DA

‘Tempo Point’ se incorpora a Travel Book, la colección de libros de viajes de Louis Vuitton ilustrados por artistas de distintas partes del mundo. En esta ocasión, las protagonistas son cuatro personajes que han construido una segunda vida como estrellas musicales.

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El libro se aproxima a Ahri, vocalista; Akali, rapera; Evelynn, vocalista; y Kai’Sa, vocalista, bailarina principal y coreógrafa, a través de ese recorrido imaginado por sus respectivas jornadas. La idea permite explorar el grupo desde una perspectiva distinta a la de sus canciones y videoclips.

Para los aficionados, el atractivo está en reencontrarse con esas personalidades que Riot ha desarrollado alrededor de las campeonas. K/DA transforma a cuatro personajes de League of Legends en artistas con estilos y voces creativas propias, y este nuevo volumen traslada esa propuesta a un objeto pensado para hojear y coleccionar.

Tres opciones para llevarse ‘Tempo Point’ a casa

Aunque el anuncio presenta dos formatos principales, también habrá una tirada especial de disponibilidad muy reducida. La edición estándar costará 55 euros y podrá comprarse en la web de Louis Vuitton, en tiendas de la firma y en librerías seleccionadas. Además, estará disponible durante el Fan Fest de Worlds 2026, en Nueva York. Su ISBN es 978-2-36983-569-1.

La edición de coleccionista, de gran formato, tendrá un precio de 200 euros y estará limitada a 400 ejemplares. Se venderá a través de la web de Louis Vuitton, sus tiendas y determinadas librerías.

Ambas compartirán textos en inglés, francés y chino, tapa dura encuadernada en tela, impresión a seis colores y cubierta serigrafiada. Conviene tener en cuenta los idiomas antes de hacerse con un ejemplar: el anuncio no incluye una versión en castellano.

La opción más exclusiva estará formada por 30 ejemplares firmados y numerados, encuadernados en piel y presentados en un estuche protector. Incluirán un disco de vinilo exclusivo y solo podrán adquirirse en determinadas tiendas Louis Vuitton. Su precio se facilitará previa consulta.

Una alianza que empezó con la Copa del Invocador

La relación entre ambas compañías se remonta a 2019, cuando Louis Vuitton creó el baúl oficial para transportar la Copa del Invocador, el trofeo del Campeonato Mundial de League of Legends.

Aquella colaboración también llegó al propio juego. Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton, diseñó aspectos para Qiyana y Senna, integrantes del grupo virtual de hip-hop True Damage. Además, la colección física LV x LOL reunió más de 40 productos entre prendas, bolsos y accesorios.

En 2020, la alianza continuó con Louis Vuitton vistiendo a K/DA y a Seraphine, colaboradora en el sencillo ‘MORE’, para las actividades promocionales previas al concierto. Lexie Liu, que puso voz a Seraphine en esa canción, también llevó diseños de la firma durante su actuación con K/DA en la ceremonia de apertura de Worlds.

Del ‘LoL’ a fenómeno musical

El nombre K/DA procede de las estadísticas de asesinatos, muertes y asistencias del videojuego: Kills, Deaths and Assists. Su trayectoria musical comenzó en 2018 con ‘POP/STARS’, un debut inspirado en el K-pop que acabaría obteniendo la certificación de platino de la RIAA.

Según los datos facilitados en el anuncio, su repertorio, que incluye el EP ‘ALL OUT’, acumula más de 2.700 millones de reproducciones musicales y 1.800 millones de visualizaciones de vídeo en todo el mundo.