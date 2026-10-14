METRO 2039 abre reservas: expansión de historia y un casco Spartan en su edición coleccionista

Gustavo Maeso Madrid, 14 OCT 2026 - 17:26h.

El juego de 4A Games llegará el 4 de febrero de 2027 a PS5, Xbox Series X|S y PC con tres ediciones

Metro 2039 muestra los detalles de su campaña en una demo intensa y oscura

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Volver al Metro exige preparar bien el equipo. Y, si además queremos llevarnos un pedazo de su universo a la estantería, también tenemos opciones: METRO 2039 ya se puede reservar y ha detallado los contenidos de sus ediciones Standard, Deluxe y Collector’s. Esta última tiene un protagonista bastante contundente: una réplica del casco Spartan del Extraño que podremos ponernos.

El próximo shooter de 4A Games se lanzará el 4 de febrero de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, donde estará disponible a través de Steam, Epic Games Store y Xbox en PC. La apertura de reservas también confirma una futura expansión de historia y presenta una bonificación que nos permitirá acceder antes a varias mejoras de equipo. Tenemos, por tanto, unas cuantas decisiones que tomar antes de bajar a los túneles.

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Specialist Pack: tres especialidades y una sola mejora equipada

Todas las reservas de METRO 2039 incluirán el Specialist Pack, una bonificación universal con tres planos para desbloquear anticipadamente otras tantas mejoras de mochila. La elección tiene su miga: serán intercambiables, pero solo podremos equipar una a la vez.

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Estos planos forman parte de una nueva función del juego que vincula la exploración con la fabricación de mejoras y accesorios para armas y equipo. El incentivo de reservar consiste en adelantar el acceso a estas tres opciones, cada una orientada a una manera de afrontar los peligros del Metro.

La bolsa de especialista en equipo está pensada para quienes prefieran centrarse en fabricar armas avanzadas y material con mayor rapidez. La bolsa de especialista en tecnología química apunta a los exploradores que quieran internarse en zonas radiactivas con más filtros para la máscara de gas y equipo más limpio y fiable. Por último, la bolsa de especialista en munición facilitará encontrar y utilizar tipos de munición más raros y potentes.

Standard y Deluxe: qué incluye cada edición

La Standard Edition ofrecerá el juego completo y se comercializará tanto en formato físico como digital. Es la opción para quienes quieran hacerse con la aventura principal sin añadir los extras de las otras ediciones.

La Deluxe Edition, también disponible en ambos formatos, incorpora el juego y un DLC de expansión de historia que llegará después del lanzamiento. De momento, el anuncio no concreta su argumento, duración ni fecha: esos detalles se compartirán más adelante.

En su versión digital, la Deluxe añade un libro de arte digital y la banda sonora oficial en formato digital. La edición física incluye esos mismos contenidos y suma un SteelBook exclusivo, un libro de arte de tapa dura y un embalaje personalizado. Así, la diferencia entre ambas también pasa por cuánto espacio queramos dedicarle al juego fuera de la pantalla.

Collector’s Edition: el casco Spartan se viene a casa

La Collector’s Edition reúne todos los contenidos de la Deluxe física y añade su pieza más llamativa: una réplica ponible del casco Spartan del Extraño, recreada con marcas de batalla. El conjunto incluye el juego, el casco, el SteelBook, el libro de arte de tapa dura, la futura expansión de historia, el libro de arte digital y la banda sonora digital.

Hay un detalle práctico que conviene tener presente al elegir formato: las ediciones físicas para PC incluyen un código dentro de la caja. El disco físico con el juego se reserva para las versiones de consola.

Más allá de los contenidos de cada caja, METRO 2039 propone una aventura para un jugador que combina exploración, supervivencia, combate y sigilo. Su historia nos llevará al oscuro corazón de la Moscú posapocalíptica, con el Extraño como figura central del viaje.