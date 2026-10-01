Gustavo Maeso Madrid, 01 OCT 2026 - 16:16h.

El MMORPG de NC abrió su acceso anticipado el 30 de septiembre y alcanzó el primer puesto global por ingresos en Steam, según la compañía

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La secuela del popular MMORPG se ha estrenado con mucha fuerza en Steam. AION 2 alcanzó ayer el número uno en la clasificación global de los videojuegos más vendidos de la plataforma, coincidiendo con la apertura de su acceso anticipado. Según los datos facilitados por NC America, el juego también lideró las listas de ocho países, entre ellos España, y se situó entre los diez primeros en un total de 21 mercados.

AION 2 será de acceso gratuito cuando se produzca su lanzamiento global el próximo 5 de octubre. Lo que está generando ingresos ahora son los packs de fundador, que permiten empezar a jugar cinco días antes. Como la clasificación de Steam se elabora por ingresos, este primer puesto refleja el tirón comercial de ese acceso de pago. Quienes prefieran esperar al estreno gratuito ya tienen una fecha que marcar en el calendario.

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España, entre los ocho países donde AION 2 lideró las ventas

El arranque ha tenido una distribución internacional bastante amplia. Además de España, AION 2 alcanzó el primer puesto en Brasil, Canadá, Francia, Italia, Polonia, Singapur y Tailandia, de acuerdo con la información publicada por NC America el 30 de septiembre.

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La compañía también habla de una segunda posición en Alemania, Austria, Finlandia y Turquía; un tercer puesto en Japón, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos; y una cuarta posición en República Checa, Suecia y Reino Unido. Dinamarca y Noruega completan la relación con sendos sextos puestos.

Es una buena señal de interés inicial, aunque el recorrido de un MMORPG se mide durante mucho más tiempo. El propio Merv Lee Kwai, codirector ejecutivo de NC America y productor ejecutivo de publicación de AION 2, sitúa el objetivo en construir una experiencia duradera, mantener un flujo estable de contenidos y ganarse la confianza de los jugadores. La compañía recuerda que acumula más de tres décadas desarrollando MMO.

Acceso anticipado con progreso conservado y todas las funciones principales

El acceso anticipado está disponible en Steam y PURPLE, la plataforma propia de NC, para quienes hayan adquirido cualquiera de las tres modalidades del pack de fundador. Nos permite comenzar a personalizar el personaje, progresar, reunirnos con amigos para afrontar contenido PvE y participar en enfrentamientos PvP antes de la apertura general.

Según NC America, esta fase ofrece la experiencia completa de AION 2. Incluye los sistemas de vestuario y transfiguración para modificar la apariencia del personaje, campos de batalla, grietas dimensionales, contenido de alto nivel y conservación del progreso. También están activos el mercado y la economía del juego, junto con los cosméticos de la tienda.

La distinción respecto a la reciente prueba técnica, denominada Launch Scale Test, resulta relevante: aquella tenía un alcance limitado, mientras que este acceso anticipado incorpora las principales funciones del MMORPG. Para quienes estén pensando en empezar ya, la conservación del progreso es uno de los datos más importantes.

Tres packs de fundador para empezar cinco días antes

Las opciones de compra son Standard, Deluxe y Ultimate, con precios anunciados de 24,99, 49,99 y 99,99 dólares, respectivamente. Son las cantidades en moneda estadounidense facilitadas por la compañía; habrá que consultar Steam o PURPLE para conocer el precio aplicable en cada región.

Todos los packs incluyen el pase de acceso anticipado y 30 días de acceso. Los extras varían en función de la edición e incluyen distintas ventajas, títulos, cosméticos adicionales, cofres iniciales, apariencias y alas. El contenido concreto de cada modalidad puede consultarse en las dos plataformas.

Aquí la decisión dependerá de cuánto nos interese empezar antes y de los extras que busquemos. El lanzamiento gratuito del 5 de octubre ofrece otra vía para entrar en Atreia sin adquirir uno de estos packs.

Un mundo mucho mayor para explorar por tierra, aire y agua

AION 2 es la continuación del AION original y se estrenó en Corea y Taiwán en noviembre de 2025. Para su llegada global, una de sus principales cartas de presentación sigue siendo el vuelo, una experiencia que ocupa un lugar central en la propuesta.

La secuela permite volar libremente por un mundo que, según NC, es 36 veces mayor que el del primer juego. También podremos sumergirnos bajo el agua y participar en combates aéreos tanto en actividades PvE como en enfrentamientos PvP. Explorar y luchar con las alas abiertas forma parte de la identidad de esta nueva entrega, y será uno de los elementos que más ganas tenemos de comprobar.

War For Atreia reúne a 60 streamers hasta el 14 de octubre

El acceso anticipado llega acompañado de War For Atreia, un evento en el que 60 creadores de contenido de Norteamérica, Europa y Sudamérica compiten por sus respectivas facciones.

La iniciativa se celebra del 30 de septiembre al 14 de octubre y ofrece Twitch Drops mientras estén emitiendo los creadores participantes. NC señala que estas dos semanas representan una duración siete veces superior a la de otros eventos de lanzamiento comparables organizados anteriormente por su equipo.