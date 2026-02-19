Battle Vision Network: así es el nuevo puzzle battler de Capybara Games

Gustavo Maeso 19 FEB 2026 - 17:58h.

Del multijugador móvil a roguelike para PC: un giro estratégico con ambición, identidad propia y alma indie

hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a a una presentación online de Battle Vision Network junto a sus máximos responsables, Eileen Hollinger, presidenta del estudio, y Dan Vader, director creativo, y lo que hemos visto es un colorido nuevo juego de puzles tácticos. Capybara Games ha decidido cambiar el rumbo de su próximo proyecto y apostar fuerte por una experiencia para PC centrada en el jugador individual, con estructura roguelike y una gran profundidad estratégica.

Desde el primer minuto de la sesión quedó claro que estamos ante un título que ha evolucionado mucho desde su concepción original. Lo que nació como un juego competitivo 1v1, enfocado para móviles y con un modelo de temporadas, ha mutado en una campaña para un solo jugador que bebe de la experimentación, la rejugabilidad y el diseño. El lanzamiento está previsto para 2026 en PC, y aunque el multijugador sigue en la hoja de ruta, ya no es el eje central del proyecto.

Capybara vuelve al puzle táctico

Hablar de Capybara Games es hacerlo de una trayectoria marcada por la personalidad y la coherencia creativa. El equipo detrás de Below, Grindstone y Superbrothers: Sword & Sworcery EP siempre ha demostrado una sensibilidad especial para combinar mecánicas profundas con una dirección artística muy definida.

En la presentación, Dan Vader describía Battle Vision Network como un sucesor espiritual de Might & Magic: Clash of Heroes. El estudio retoma esa base conceptual y la reinterpreta bajo el prisma del roguelike moderno. La ambición es evidente: crear un juego que conserve la accesibilidad de un puzle de colores, pero que despliegue una complejidad creciente, capaz de satisfacer a jugadores que buscan optimizar builds y experimentar.

Un espectáculo deportivo intergaláctico

Battle Vision Network nos sitúa al frente de un equipo que compite en un espectáculo deportivo intergaláctico. Cada partida (cada “run”) se presenta como una temporada dentro de este show futurista. Esta estructura refuerza la lógica roguelike: empezamos con recursos limitados y, a medida que avanzamos ronda tras ronda, vamos construyendo un equipo más potente.

El universo del juego apuesta por un tono desenfadado y extravagante. Durante la presentación pudimos ver enfrentamientos tan delirantes como el de un trozo de pan con estética de cowboy contra un esqueleto cubierto por una capa arcoíris. Esa mezcla de humor absurdo, colores vibrantes y diseño caricaturesco conecta directamente con el ADN del estudio.

El marco televisivo-deportivo articula la progresión. Desbloqueamos nuevos equipos, capitanes y estilos de juego conforme avanzamos. No se trata solo de superar niveles, sino de ampliar nuestro repertorio táctico.

Turnos, táctica y varias capas de profundidad

En lo jugable, Battle Vision Network plantea combates por turnos entre dos equipos formados por distintas unidades. El núcleo gira en torno a la alineación de unidades del mismo tipo para activar ataques, pero la aparente sencillez inicial da paso rápidamente a decisiones más complejas.

A medida que avanzamos en una temporada, reclutamos nuevas unidades, ampliando nuestro roster y generando sinergias. Aquí es donde el componente estratégico cobra peso: cada unidad aporta habilidades únicas, y la clave estará en cómo combinarlas.

Además, tras cada ronda obtenemos Bucks, la moneda del juego, que podemos invertir en mejoras de equipo o en potenciar unidades concretas . A esto se suman las Penant Flags, que nos permiten elegir entre tres mejoras distintas tras cada enfrentamiento, introduciendo un factor de decisión y adaptación constante .

De la pantalla del móvil al PC

Originalmente concebido como un título para móviles centrado en el PvP y desarrollado en colaboración con Netflix, el proyecto quedó fuera de la estrategia de la plataforma en 2024. Lejos de abandonar la idea, Capybara aprovechó la oportunidad para replantear el diseño. Según explicó Eileen Hollinger, este giro permitió al equipo explorar plataformas y enfoques que les resultaban incluso más estimulantes .

Battle Vision Network pasa de ser un servicio competitivo con temporadas a una experiencia autocontenida, centrada en la progresión personal y la rejugabilidad.

Visualmente, el juego mantiene el sello de Capybara. Colores saturados, personajes excéntricos y una puesta en escena que mezcla estética cartoon con un diseño limpio y legible. El tablero es claro, las unidades son reconocibles y el conjunto respira identidad propia. La comparación con Grindstone es inevitable en cuanto a tono y expresividad, pero Battle Vision Network parece apostar por un espectáculo más expansivo, casi televisivo.

El lanzamiento inicial será en PC, con intención de que el juego sea verificado para Steam Deck . Y lo cierto es que la estructura por runs, junto con partidas que pueden pausarse y retomarse, encaja perfectamente con el formato portátil. No se descarta que otras plataformas lleguen más adelante, pero por ahora el foco está en el PC.