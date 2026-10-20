María Trigo 20 OCT 2026 - 11:19h.

La vida del exjugador y entrenador de pádel se apagó este lunes

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Triste noticia para el mundo del deporte. Este lunes falleció Gustavo Oliva, extraordinario jugador y entrenador de pádel, a los 58 años. Él mismo fue el que hace unos días publicó una carta, muy dura y emotiva, en la que explicaba que le quedaba poco tiempo de vida tras estar luchando contra un cáncer colorrectal con metástasis.

El extenista Álex Corretja no tardó en reaccionar a la triste noticia y se despidió así públicamente ed su amigo: "Se ha ido una gran persona, un gran amigo, y un gran profesional. Sin duda le echaremos mucho de menos. Gus era todo alegría y simpatía".

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Así se despidió Gus Oliva de la vida

"Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve, y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones. Irte con 58 años en nuestros tiempos y nuestro entorno es pronto. Pero a lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida muy completa y feliz, y me ayuda a marchar con una paz y tranquilidad que ni yo nunca me hubiera imaginado.

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De los millones de años que existe la humanidad, hasta hace apenas 200 años la esperanza de vida no alcanzaba la mia, y el bienestar que tenemos hoy en el primer mundo no lo tenía ni el más rico de la época. Incluso hoy en dia, muchísima población mundial del tercer mundo no tiene la esperanza de vida que he tenido yo. Sólo puedo dar las gracias a mi entorno. Mi familia me quiere muchisimo y me he intentado rodear de unas amistades de las cuales me siento muy afortunado. He aprendido a tener relación con quien estás a gusto, te quiere y te hace sentir tal cual como eres. Por eso me siento tan feliz y afortunado. Muchísimas gracias familia, muchísimas gracias amigos.

Por si ayuda nunca a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones médicas y de la prevención. También he tenido la suerte de tener una vida llena de salud, sin ningún contratiempo importante y pudiendo disfrutar al máximo en cada momento. Quizás por ello y exceso de confianza no seguí unas normas básicas de prevención y cuando empecé a notar los primeros síntomas, ya tenía un enorme cáncer colonorrectal con metástasis en hígado, bazo y numerosos ganglios. Siguiendo la prevención aconsejada, seguro que se hubiera detectado a tiempo. Hasta siempre familia. Hasta siempre amigos".