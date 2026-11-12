Fran Fuentes 12 NOV 2026 - 00:30h.

El periodista francés regresa al formato ocho años después, y lo hace en la nueva etapa con Mediaset España

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El programa de El Chiringuito de este miércoles ha tenido una gran noticia: el regreso de Frédéric Hermel. El antiguo tertuliano, que regresa al programa en esta nueva etapa con Mediaset España, ha entrado en el plató entre aplausos tanto de antiguos compañeros como de las más recientes incorporaciones. En este sentido, el abrazo entre el periodista francés y Josep Pedrerol ha sido un momento muy emotivo y cálido, con sabor a recuperar el tiempo perdido. Y es que han pasado nada menos que ocho años entre que el galo abandonó el formato y que se ha consumado su regreso.

"hay que recibir como se merece, es el regreso más esperado. Alguien a quien queremos mucho, parte de la historia de este programa, parte muy importante de la historia, vuelve a casa, ¡Frederic Hermel!", le presentaba Josep Pedrerol con máximo cariño. Una etapa que le llevó a volver a Francia, que ahora da por cerrada y que le ha llevado de vuelta al Chiringuito: Muchas gracias, qué emoción. Bueno, no quiero llorar ahora, pero es que...", comentaba, emocionado.

En este sentido, Frédéric Hermel ha decidido contar qué ha sido de su vida en todo este tiempo: "Mira, os voy a decir la verdad. Aterricé en Barajas a hoy a las 3 y empecé a llorar, de la emoción que es volver a España, porque llevo 5 años viviendo en París, he venido muy poco, muy poco. Necesitaba hacer el duelo de mi vida de aquí, y ahora estoy en paz con España, con Madrid, con mi vida, y dije, joder, jope, vuelvo al chiringuito. Y no es cualquier cosa, porque han sido muchos años de mi vida, de 10 años, desde los tiempos de Punto Pelota, de la Castellana, y luego me fui hace 8 años y he vuelto. "Me voy, yo lo he pensado, un desencuentro. ¡Y las casualidades de la vida!", explica el presentador.

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Sin embargo, el propio Hermel ha querido recordar el momento en el que se consumó su regreso: "necesitaba un tiempo, un pequeño tiempo de 8 años. Son solo 8 años", bromea. . ¿Pues lo contamos? Sí, sí, claro. En abril estuve en Madrid unos días, y estaba comiendo con mi gran amiga Paloma, en un restaurante cubano que se llamaba Zara, que acaba de cerrar por jubilación, y te veo aparecer. Llevamos 8 años sin vernos. Sí, 8 años. Y nos dimos un abrazo natural fantástico. Y luego me senté a la mesa, a mi mesa con mi amiga, y dije, mira, Paloma, la historia con Josep no ha acabado. Sabía que algo iba a pasar, y cuando hace unas semanas me mandaste un mensaje en plan, ¿quieres volver? Y dije sí, porque quería volver. Son encuentros. A veces pasa. A veces la cosa, no hablas, pasa el tiempo, y te encuentras. El cariño está ahí, ¿no? Le agrado mucho que estés aquí, en casa. ¡En Mediaset! Has esperado a que estemos en Mediaset", bromea.

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