El Medio Maratón Valencia 2027saca a sorteo 11.405 dorsales

David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 12:46h.

Ya hay 13.595 dorsales ocupados

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El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air ha abierto hoy el plazo para registrarse al ballot (sorteo) y conseguir uno de los dorsales de su 36 edición. La organización, a cargo de la SD Correcaminos, ha puesto a la venta del público general un total de 25.000 dorsales, de los que 13.595 se han ocupado durante el periodo de fidelidad, por lo que las plazas que se llevarán al sorteo serán 11.405.

El periodo de fidelidad, que tuvo lugar del 5 al 9 de noviembre, permite a los corredores y corredoras que tenían dorsal para la 35 edición el día de la carrera repetir al año siguiente sin necesidad de pasar por el sorteo. Esto quiere decir que el 52,3 por ciento de los inscritos a la prueba para 2027 participaron en 2026, el 65 por ciento de ellos son valencianos.

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A partir de hoy y hasta el 16 de noviembre a las 10:59 horas (hora España peninsular), todos aquellos que quieran participar en el 36º Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air pueden registrarse para probar suerte en el sorteo, que se realizará ante notario. Los resultados se enviarán a partir del 18 de noviembre, tanto a los afortunados como a los no. Aquellos que hayan resultado elegidos tendrán hasta el 25 noviembre a las 11:00 horas para apuntarse o perderán su plaza.

Individual o por equipos, Se mantienen los precios

El registro al sorteo se puede hacer de manera individual o, para aquellos que no quieren correr solos, existe la opción de apuntarse al ballot por parejas o por tríos, de forma que se aseguran que si la fortuna les sonríe, lo hará a todo su grupo. El registro al ballot es gratuito (se realiza una retención de cinco euros que se devuelve de manera automática) y el dorsal únicamente se paga si te toca el sorteo.

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air 2027 mantiene los precios de la pasada edición. Los 10.000 primeros inscritos pagaron 40 euros y el resto 80 euros, que será el mismo coste de todas las personas agraciadas en el sorteo ante notario. Toda la información detallada del ballot se puede encontrar en www.mediomaratonvalencia.com.