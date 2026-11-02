El Medio Maratón Valencia amplía su nombre y se lanza a volar

David Torres 02 NOV 2026 - 13:32h.

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Wizz Air se convierte en el patrocinador principal del Medio Maratón Valencia

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ValenciaEl Medio Maratón Valencia comienza un nuevo capítulo en sus 35 años de vida al convertirse en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air. La compañía aérea será el nuevo patrocinador principal de la mejor prueba de España en la distancia y una de las más rápidas, donde compartirá nombre con la Fundación Trinidad Alfonso. Wizz Air ha elegido Valencia para estrenarse en el patrocinio de carreras en España, no solo por la reputación de la prueba, sino también porque va a establecer en el aeropuerto de la ciudad una base permanente a partir de diciembre.

La compañía húngara no es nueva en el mundo del running, de hecho, lleva más de una década promoviendo un estilo de vida activa apoyando carreras por toda Europa y desde este año cuenta con la serie WIZZ Run, que busca inspirar a los corredores a superar sus objetivos y a unirse a las carreras Wizz.

“Llevamos años diciendo que en el Medio Maratón Valencia se vuela, así que el aterrizaje de Wizz Air en nuestra prueba se está viviendo como un paso natural. Estamos muy contentos de que hayan apostado por nosotros y por una prueba que sigue demostrando año tras año que es de las mejores del mundo”, explica Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, entidad organizadora de la prueba.

“Estamos increíblemente orgullosos de convertirnos en el patrocinador principal del Medio Maratón Valencia, ¡uno de los eventos de carrera más prestigiosos y rápidos del mundo! En Wizz Air creemos en unir a las personas, inspirar la ambición y hacer que las nuevas experiencias sean accesibles para todos. El running comparte estos mismos valores, motivo por el cual llevamos más de una década apoyando con orgullo carreras por toda Europa. Con la apertura de nuestra nueva base en Valencia, esta alianza representa otro paso ilusionante para reforzar nuestra conexión con la ciudad y su comunidad. Estamos deseando dar la bienvenida a Valencia a corredores de toda Europa e inspirar a aún más personas a superar sus límites, asumir nuevos retos y alcanzar sus metas”, señala Mauro Peneda, director general de Wizz Air Malta.

Cambio de nombre, de logo y de imagen

La entrada de Wizz Air como ‘cotitle’ del Medio Maratón Valencia supone un cambio de imagen de la carrera. Desde hoy, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Wizz Air cuenta con nuevo logo y pasa a tener como colores principales el rosa y el azul cobalto.