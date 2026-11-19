Basilio García Sevilla, 19 NOV 2026 - 19:18h.

Wizz Air, primer patrocinio de la temporada para la equipación sevillista

Midea deja de ser patrocinador principal del Sevilla FC

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Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la situación financiera del Sevilla FC. Los números no cuadran, como evidencian las cuentas de un club que acabó la temporada 2025/26 con 27 millones de euros de pérdidas que se deben sumar a las anteriores. Uno de los aspectos que demanda la afición es el de la venta de la publicidad en la camiseta, y ese es uno de los grandes debes de la entidad en los últimos tiempos.

Al término de la pasada temporada se acabó el acuerdo con Midea, patrocinador principal durante algo menos de dos campañas, y también se han acabado otros contratos como el de JD en la manga, el de Socios.com en la parte inferior del dorsal o el de Aseer Time en la calzona. Así, el Sevilla ha comenzado el ejercicio sin patrocinador alguno, aprovechando para que se ‘publicite’ en el frontal la Fundación 1890, a través de la cual el Sevilla encarrila sus iniciativas sociales, ocupando el espacio mientras el departamento de patrocinios que dirige Lorenzo Aldobrandini trabaja en búsqueda de una firma.

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Así, en la decimotercera jornada, tres meses después de que comenzara la temporada, y con el derbi ante el Real Betis como día de estreno, el Sevilla ha confirmado este jueves su primer acuerdo de patrocinio para la temporada 2026/27. En concreto, ha llegado a un acuerdo con la aerolínea Wizz Air para insertar su logo en la manga izquierda de la camiseta, por lo que por fin se ‘mancharán’ las equipaciones que Adidas ha presentado para esta temporada y que tan buena acogida están teniendo entre los aficionados.

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Más de Wizz Air

Para Wizz Air, España es un mercado estratégico y, de hecho, a principios de este mes de noviembre inauguró sus vuelos entre Sevilla y Madrid, en un momento clave tras la suspensión de las conexiones ferroviarias por el trágico accidente de Urda, con el compromiso de ampliarlas próximamente.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Wizz Air a la familia del Sevilla FC. Este acuerdo supone un paso importante para el Club y una alianza de gran valor con una aerolínea que comparte nuestra ambición de conectar personas, ciudades y comunidades de toda Europa. El compromiso de Wizz Air por hacer que viajar en avión sea más accesible encaja plenamente con nuestra visión internacional y con nuestro objetivo de llevar al Sevilla FC más allá de nuestras fronteras. Estamos convencidos de que esta colaboración generará grandes oportunidades para ambas organizaciones y contribuirá a acercar aún más Sevilla al resto del mundo", ha expresado Aldobrandini en palabras publicadas por el club en su web oficial.