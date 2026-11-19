Álvaro Borrego 19 NOV 2026 - 16:45h.

"Yo no me he planteado irme del Betis, cuando me preguntan sobre eso me da pánico"

Aitor Ruibal, en modo derbi: "Cuantos más partidos pierda el Sevilla FC mejor"

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Aitor Ruibal no ve futuro más allá del Real Betis. El futbolista catalán llegó al club hace diez años, siendo todavía menor de edad, y tras un encadenado de cesiones en Cartagena, Rayo Majadahonda y Leganés logró asentarse en el primer equipo verdiblanco. Nunca nadie le regaló nada, todo se lo ganó el solito, y desde su debut ya suma más de 220 partidos con la elástica verdiblanca. Una trayectoria forjada a base de sacrificio y pundonor, elementos que a la postre resultaron clave para convencer a Manuel Pellegrini. El jugador supo asumir su rol desde el principio y se ganó cada paso al frente que fue dando bajo las órdenes del chileno.

El Real Betis se ha convertido en su segunda casa y después de casi media vida ligado al club, el futbolista incluso medita colgar las botas de verdiblanco. En su entrevista para ElDesmarque, Aitor Ruibal reconoce que ni siquiera se ha planteado una salida, hasta el punto de que le dé "un poco de pánico" pensar en un futuro lejos de Heliópolis. Con contrato hasta 2028, y a las puertas de cumplir 31 años, el jugador todavía se siente fuerte para seguir rindiendo a un nivel óptimo y si algún día decide salir, será porque su rendimiento no esté a la altura.

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"Sí", decía Aitor Ruibal al ser preguntado sobre si pensaba retirarse en el Real Betis. "Sinceramente yo no me he planteado irme del Betis, la verdad. Cuando me hablan de eso es como un poco de pánico, qué voy a hacer, dónde voy a ir... Yo estoy muy a gusto aquí, es mi segunda casa, mi club, mi familia también están encantados en Sevilla. Pensar en otra cosa pues sería sería un error. Evidentemente el fútbol da muchas vueltas, nunca sabes lo que puede pasar y si llega un momento en el que ya no das ese nivel que el Betis se merece pues evidentemente me echaré a un lado y ya está. Lo que yo quiero es que al Betis le vaya bien y entonces ya veremos lo que pasa pero pero si salgo es porque tomo la decisión de retirarme o de irme cerca de cerca de casa con mi familia y acabar de disfrutar del fútbol lo que me quede", espetaba el canterano.

Y es que para Aitor Ruibal el Betis se ha convertido en su segunda casa, en su religión: "Para mí siempre ha sido como una religión, como algo que lleva desde desde bien pequeñito. Por desgracia yo no he podido vivirlo desde chiquitito pero por suerte he podido vivir muchos años el Betis, entonces le diría que es algo inexplicable".