Juega todo y con todos

El Valencia CF llega al parón en la UVI: siete partidos sin ganar en Mestalla, su peor racha histórica en un inicio liguero y el peor ataque de Primera

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En medio de una temporada convulsa para el Valencia CF, marcada por la inestabilidad deportiva y la urgencia clasificatoria, Pepelu se ha erigido como el pilar indiscutible del equipo. El centrocampista de Dénia acumula 1.018 minutos disputados tras las primeras doce jornadas de LaLiga EA Sports, una cifra que lo convierte en el futbolista de campo más utilizado de la plantilla y lo sitúa entre los diez jugadores con mayor participación de todo el campeonato (sin contar porteros), según los datos recopilados por Transfermarkt.

Pepelu juega con todos

La regularidad del alicantino resulta todavía más llamativa si se atiende al contexto del banquillo de Mestalla. Pepelu ha sido titular en todos y cada uno de los doce encuentros ligueros a pesar de haber pasado por las manos de tres entrenadores distintos en este arranque de curso: Carlos Corberán, Óscar Sánchez y Javier Aguirre. Cambian los nombres en la dirección técnica y los sistemas tácticos, pero su presencia en el once inicial permanece inamovible. De los 1.080 minutos posibles, apenas ha dejado de disputar 62, confirmando su condición de pieza estructural para el conjunto che.

Más allá de su despliegue físico y continuidad, el gran valor de Pepelu esta campaña reside en su polivalencia táctica. Aunque su posición natural y donde brilló desde su llegada es la de pivote organizador en la medular, las necesidades de la plantilla y las urgencias defensivas del equipo lo han llevado a retrasar su demarcación. El de Dénia se ha asentado con solvencia como defensa central, adaptándose sin estridencias a las exigencias de cada técnico para ofrecer salida limpia de balón y jerarquía en la retaguardia.

El top-10 de jugadores de campo con más minutos en LaLiga

Gracias a sus 1.018 minutos, Pepelu se sitúa en la octava posición del ranking de futbolistas de campo con mayor participación del campeonato tras la jornada 12, donde comparte los puestos de honor con jugadores como Víctor Chust, Lucien Agoumé o Kylian Mbappé, y que deja fuera del recuento a los guardametas que han disputado la totalidad de los minutos.

El top-10 de jugadores de campo con más minutos en LaLiga tras la jornada 12: