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Manu Carreño analiza la sentencia tras los insultos a Mbappé: "11 meses de prisión que no cumplirá"
El presentador aboga por luchar contra el racismo en todas sus vertientes
La lucha contra el racismo da un paso más en el mundo del fútbol tras la sentencia ejemplar a un aficionado que en el Oviedo - Real Madrid del año pasado insultó a Kylian Mbappé. Manu Carreño aprovecha la resolución para recalcar que esa persona, que ha reconocido su error y ha pedido disculpas, "no cumplirá los 11 meses de prisión" precisamente por ello, pero sí estará dos años sin acceso a une vento deportivo. Ausente de los partidos de Primera y Segunda División, Carreño le da peso a LALIGA al denunciar lo sucedido y recalca que "hay que seguir luchando contra el racismo, en el deporte, en el fútbol y en la sociedad".