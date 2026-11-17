Juan Pérez 17 NOV 2026 - 15:15h.

El presentador aboga por luchar contra el racismo en todas sus vertientes

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La lucha contra el racismo da un paso más en el mundo del fútbol tras la sentencia ejemplar a un aficionado que en el Oviedo - Real Madrid del año pasado insultó a Kylian Mbappé. Manu Carreño aprovecha la resolución para recalcar que esa persona, que ha reconocido su error y ha pedido disculpas, "no cumplirá los 11 meses de prisión" precisamente por ello, pero sí estará dos años sin acceso a une vento deportivo. Ausente de los partidos de Primera y Segunda División, Carreño le da peso a LALIGA al denunciar lo sucedido y recalca que "hay que seguir luchando contra el racismo, en el deporte, en el fútbol y en la sociedad".