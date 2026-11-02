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El cuerpo técnico con abrigo, los jugadores en sudadera y Gavi aparece con camiseta sin mangas: De Jong se parte de risa

El cuerpo técnico con abrigo, los jugadores en sudadera y Gavi aparece con camiseta sin mangas: De Jong se parte de risa
Gavi, en el entrenamiento de este lunes en Barcelona. eldesmarque.com
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Gavi ha protagonizado una de las anécdotas del entrenamiento del FC Barcelona de este lunes, previo a enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery en la Champions League. El cuerpo técnico salió al campo con abrigo, los futbolistas azulgranas lo hicieron en sudadera y Gavi apareció... ¡En camiseta sin mangas! Frenkie De Jong no tardó en darse cuenta y se echó a reír al ver a su compañero de semejante guisa pese al frío que hace estos días en Barcelona.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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