Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 22:11h.

El técnico insiste en unir a su equipo ante las adversidades

El Sevilla expone su indignación y espera con palomitas el 'Tiempo de Revisión': "Muchas ganas"

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La unión del vestuario. Cada jugador del Sevilla que es cuestionado por la clave del buen inicio en LALIGA EA Sports, insiste en la excelente relación que se vive actualmente en el Sánchez-Pizjuán, en la convivencia del día a día y hay gestos, como el de Luis García Plaza en el Santiago Bernabéu, que lo explican: el técnico no quería irse de allí.

Tras dos temporadas realmente complicadas en el Sánchez-Pizjuán, Luis García Plaza sabe que la única receta para recuperar algo de identidad es contar con un vestuario unido, un equipo que vaya en la misma dirección y que, en los peores momentos, se ayuden unos a otros.

Es por ello que el técnico aprovecha cada momento, cada oportunidad, para mostrar esa unión, para crear lazos y momentos en los que sus futbolistas se sientan protagonistas.

Este domingo, en el Santiago Bernabéu, el entrenador volvió a hacerlo y es que después de charlar con Mourinho y con el árbitro, Luis García Plaza se fue hasta el centro del campo para llamar, uno a uno, a sus jugadores.

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El ex del Alavés tuvo paciencia, esperó que sus jugadores saludasen a sus rivales, se despidió de cada jugador madridista que se le acercó y respetó que futbolistas como Fofana, francés con muchos conocidos en el club madridista, finalizase su ronda.

Una vez que todos estaban allí, el entrenador montó una piña y dedicó unas palabras a sus jugadores para, posiblemente, aplaudir el trabajo bien hecho y unir fuerzas en una, según siente el club hispalense, injusticia vivida en el Santiago Bernabéu.

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El propio club, tras la cita, quiso destacar este gesto y mandó un claro mensaje en sus redes sociales -antes de empezar a quejarse por el arbitraje-, intentando que la página pase rápido y el equipo empiece a pensar desde ya en Osasuna: "Ahora más que nunca: JUNTOS", se podía leer en el tuit publicado.