Redacción Valencia 13 OCT 2026 - 18:18h.

Adrián, Laura y su hijo Biel guardarán para siempre un recuerdo especial de Mestalla antes de su despedida

El principio del fin de Mestalla: todos los datos de la despedida de un templo del fútbol

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ValenciaEl estadio del Valencia CF fue el escenario elegido por Adrián para pedirle matrimonio a Laura, con quien comparte su pasión valencianista desde 2011. Afectados por la DANA y con su hijo Biel recién nacido, guardarán para siempre un recuerdo especial de Mestalla antes de su despedida. Su historia es una más de las que vive el templo antes de su adiós definitivo en verano de 2027.

Y es que, el estadio de Mestalla es mucho más que un campo de fútbol para Laura y Adrián igual que lo es pera miles de valencianistas. Afectados por la DANA, su historia está ligada a un lugar que también fue escenario de un emotivo homenaje a los damnificados por la riada. Allí, sobre el césped, Adrián sorprendió a Laura con una pedida de mano muy especial. Un recuerdo que cobra aún más valor en la cuenta atrás de Mestalla, que afronta sus últimos meses como templo del fútbol antes del traslado al Nou Mestalla.

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Una pedida de mano en su casa valencianista

Adrián y Laura cuenta a VCFMedia su historia. Él tenía claro dónde quería hacer la pregunta. Durante una visita anterior, Laura se había hecho una fotografía en las escaleras del estadio y él aprovechó aquel recuerdo para preparar la sorpresa. Mientras ella posaba durante el tour, Adrián pidió ayuda al guía para organizarlo todo sobre el césped.

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"Así, en el templo, en nuestra casa, ¿quieres casarte conmigo?", le preguntó. La familia y los amigos conocían el plan, pero Laura no sospechaba nada.

La visita tenía una excusa perfecta: los padres de Adrián les habían regalado el tour como agradecimiento por la ayuda recibida durante la DANA. "La traje engañada al tour porque fuimos afectados por la DANA. No sabía cómo traerla", explicó Adrián.

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Un sentimiento que pasa de padres a hijos

Laura y Adrián comenzaron su relación en 2011 y pronto descubrieron que compartían su pasión por el Valencia CF. Tener dos pases para acudir juntos a Mestalla era un sueño que persiguieron hasta conseguirlo. Su acuerdo era claro: "O es dos o nadie".

Ahora, con su hijo Biel ya nacido, quieren transmitirle ese sentimiento. La pareja acudió al estadio durante el embarazo de Laura y desea que su hijo conserve el recuerdo de haber estado allí.

"El día de mañana podremos decirle que ha estado aquí, que lo hemos traído hasta el último momento. Eso siempre va a quedar ahí", explican emocionados.

"El olor, el ambiente, la afición… somos muy grandes. Siempre es una caldera y eso lo vamos a tener siempre", cuentan.

La DANA marcó una etapa difícil para la familia, pero Mestalla también les ha regalado un recuerdo imborrable. Cuando llegue la despedida del estadio, Laura y Adrián conservarán para siempre el lugar donde él le pidió matrimonio y donde comenzó a escribirse una nueva página de su historia familiar. Biel ya tiene una herencia valencianista que descubrir.