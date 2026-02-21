Alberto Bravo 21 FEB 2026 - 18:24h.

Son baja por decisión técnica

VigoEl Celta de Vigo ha hecho oficial la lista de convocados confeccionada por Claudio Giráldez con la que se enfrentará al RCD Mallorca este domingo en Balaídos. Lucha por Europa y descenso entre celestes y bermellones a partir de las 18.30 horas. Para ese duelo el técnico celeste ha citado a un total de 24 jugadores. Se cae de la lista Yoel Lago, en su lugar entra Joseph Aidoo.

Claudio Giráldez sigue contando con las bajas por lesión de Álvaro Núñez y Hugo Sotelo por lesión. El defensa se encuentra en el tramo final de la recuperación de la pubalgia que le ha obligado a parar desde mediados del mes de enero. El organizador sufre un esguince en el tobillo derecho que le hizo perderse el último partido de Europa League ante el PAOK Salónica.

"Están confirmados que no entran Hugo Sotelo que todavía no entrenó con el grupo y Álvaro, que lo está haciendo cada vez a mejor ritmo aún le queda un poquito", reveló Claudio Giráldez en rueda de prensa antes de ofrecer la lista de convocados al tener aún a varios jugadores tratándose con los fisioterapeutas.

Por decisión técnica se quedan fuera de la lista Yoel Lago y Franco Cervi. El canterano está teniendo muy pocos minutos tras decidir quedarse en Vigo aún teniendo encima de la mesa multitud de ofertas para jugar cedido en Segunda División. El argentino es un descarte habitual. Joseph Aidoo entra por Yoel Lago y tiene opciones de sumar minutos en un Celta en el que se esperan muchas rotaciones.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Marc Vidal.

Defensa: Javi Rueda, Óscar Mingueza, Sergio Carreira, Mihailo Ristic, Javi Rodríguez, Manu Fernández, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez.

Mediocampo: Ilaix Moriba, Miguel Román, Matías Vecino, Fer López.

Delantera: Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Iago Aspas, Borja Iglesias, Pablo Durán, Ferrán Jutglà, Jones El-Abdellaoui.