"Richarlison la compró por 2 millones de dólares y de repente vio la isla desaparecer", sostiene Lula

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Richarlison se ha visto envuelto en una polémica cuanto menos extraña. El jugador del Tottenham compró una isla frente al litoral de Río de Janeiro en 2021, pero ahora ha denunciado a Fávio Bolsonaro porque, según sostiene, "se apropió ilegalmente" de la isla con un proceso burocrático exprés que duró sólo una semana. El presidente brasileño, Lula da Silva, ha pedido a la Policía investigar la denuncia.

Según la versión del futbolista, Bolsonaro formó parte de un grupo que "se apropió ilegalmente" de la isla que había adquirido, ubicada frente al turístico balneario de Angra dos Reis, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro. La isla es blanco de una disputa judicial entre Richarlison y un abogado amigo de Flávio Bolsonaro que también dice haberla comprado.

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Según Lula da Silva, "Richarlison la compró por 2 millones de dólares y de repente vio la isla desaparecer. El abogado Willer Tomas y Flávio Bolsonaro fueron a su isla, la filmaron con drones y abrieron un proceso ante la Secretaría de Patrimonio de la Unión en Río de Janeiro alegando ser los propietarios". Sostiene, además, que los demandantes se beneficiaron de la influencia política de Bolsonaro para apropiarse de la isla en sólo una semana.

La isla de Richarlison junto a Río de Janeiro

El jugador del Tottenham compró la isla en 2021 y desde entonces intentó legalizar el título de propiedad de la misma, pero enfrentaba dificultades burocráticas. "Le estoy pidiendo a la Policía Federal investigar para saber dónde se hizo ese chanchullo", afirmó Lula en un vídeo que publicó en las redes sociales a solo tres días de la segunda vuelta de las presidenciales, en la que Bolsonaro será su rival.

Lula prometió la ayuda un día después de que Richarlison publicara en las redes un vídeo en el que muestra los documentos que lo identifican como el propietario de la isla y los recibos del pago hecho en 2021, y en el que detalla los procesos judiciales relativos a la disputa. El atacante también presentó el registro de un mensaje en que le manifestó su contrariedad por la disputa al senador ultraderechista, que es citado como testigo en uno de los procesos judiciales.