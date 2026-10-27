Tito González 27 OCT 2026 - 21:10h.

Euforia total en Huelva con la visita del Rayo

Primera ronda de la Copa del Rey, en directo: marcadores y resultados

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La afición del Recreativo de Huelva se ha dado un homenaje este martes con la visita del Rayo para jugar su partido de Copa del Rey. El conjunto andaluz se ha vuelto a sentir grande -si es que algún día dejó de serlo- y ElDesmarque ha estado con uno de sus aficionados más longevos. A sus 77 años, lleva toda la vida "aguantando a su Recre" y "quisiera durar otros 77 años más".

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