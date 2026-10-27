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El Recre en el corazón, la piel y la cabeza: "Esto es demasiado, quisiera durar otros 77 años más"

El Recre en el corazón, la piel y la cabeza: "Esto es demasiado, quisiera durar otros 77 años más"
Un aficionado del Recre de 77 años. eldesmarque.com
Tito González
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La afición del Recreativo de Huelva se ha dado un homenaje este martes con la visita del Rayo para jugar su partido de Copa del Rey. El conjunto andaluz se ha vuelto a sentir grande -si es que algún día dejó de serlo- y ElDesmarque ha estado con uno de sus aficionados más longevos. A sus 77 años, lleva toda la vida "aguantando a su Recre" y "quisiera durar otros 77 años más".

Puedes ver la historia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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