Mikel Oyarzabal, Jugador Hyundai de la jornada 9 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 20 OCT 2026 - 08:32h.

Mikel marcó un doblete ante el Málaga

Matarazzo incide en la clave de la goleada en Málaga: "Lo trataremos de repetir"

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Mikel Oyarzabal sigue demostrando que está a un nivel espectacular. Su aportación a la Real Sociedad no solo son goles, sino una visión de juego que es única. En el último partido contra el Málaga dio un recital y aportó dos tantos en la goleada de su equipo (2-5) y por eso es el Jugador Hyundai de la jornada 9 de LALIGA EA Sports.

El delantero vasco hizo dos goles en menos de 10 minutos haciendo que la Real Sociedad tomara distancia en el marcador. La goleada la cerró Guedes para poner al equipo de Matarazzo en puestos europeos. Oyarzabal habló tras el encuentro sobre la actuación del equipo. "Contentos porque hicimos un buen partido desde el principio pese a recibir dos goles. Sabemos que eso lo tenemos que mejorar, pero ofensivamente creo que hicimos un partido notable aunque es verdad que tuvimos alguna situación para castigar todavía más", comentó en zona mixta.

A pesar de la contundente victoria, el delantero fue autocrítico con algunos aspectos que tienen que mejorar como los goles en contra que recibieron. "Por momentos tenemos que medir mejor, calmar los partidos, pero lo cierto es que fue un encuentro muy controlado en el que fuimos muy superiores al rival".

Mikel se estrena

Oyarzabal había empezado la temporada con sequía goleadora, a pesar de que sus aportaciones van más allá de los goles. "Contento, contento. Todos nos damos cuenta cuando hacemos las cosas bien y cuando no. Cuando hago algo mal trato de hacerlo lo mejor posible, pero lo importante es lo colectivo. Feliz por ayudar al equipo, esta vez con goles, pero otras veces haces diferentes cosas que también ayudan y suman. Si puedo hacer un doblete, genial, pero si no ayudaré de otra manera".

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También habló del momento que atraviesa el equipo. "Que esto es de todos. Momentos malos y buenos los vamos a tener todos porque esto es muy largo. Es muy difícil mantener el mismo nivel, ya sea bueno o malo, durante nueve meses seguidos. Los días que uno no está del todo bien hay que intentar aparecer lo menos posible en la foto, y cuando se está bien dar un paso adelante y demostrar que estás aquí por algo. El club, compañeros… todos pensamos que tenemos una gran plantilla para hacer cosas bonitas".