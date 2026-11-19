Coches y Motos 19 NOV 2026 - 01:14h.

Un clásico que no envejece aunque pasen los años

El MINI más carismático de la historia es de 2001

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El MINI Cooper conserva una personalidad propia. La nueva generación mantiene la silueta compacta y los guiños retro, pero suma una cabina más digital. Es un coche pequeño, aunque todavía tiene esa presencia que hace que uno lo reconozca antes de leer el logo. La firma renueva los detalles sin romper con su historia reciente.

Su carrocería mide 3,86 metros de largo y 1,73 de ancho. La batalla es de 2,49 metros. El maletero ofrece 211 litros, ampliables a 731 al abatir los asientos. No pretende ser el coche familiar de todos los días. Su terreno son la ciudad y las curvas.

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Cuatro versiones mecánicas para el MINI Cooper de combustión

La gama de gasolina ofrece cuatro escalones: 122, 156, 204 y 231 CV. Todos recurren a un cambio automático. La versión de 156 CV acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos; el Cooper S de 204 CV lo hace en 6,8. El John Cooper Works alcanza 250 km/h y firma el 0-100 en 6,1 segundos.

Ese abanico permite elegir entre un MINI para el día a día y otro que pide una carretera con curvas. El consumo combinado anunciado oscila entre 5,9 y 6,5 litros cada 100 kilómetros. Frente al Audi A1 o al Renault Clio, el Cooper apuesta más por el tacto y el carácter que por el espacio.

Dos equipamientos y dos ofertas que lo acercan a todos los bolsillos

Dentro, la pantalla circular OLED de 24 centímetros reúne navegación, infoentretenimiento y ajustes del coche. El acabado Essential añade climatizador bizona, conexión con Apple CarPlay y Android Auto, asistente por voz y modos de conducción. También incorpora cámara y ayudas de seguridad.

La marca propone dos acabados, Essential y Classic. El primero ofrece faros LED, navegación, control de crucero dinámico y asistentes para vigilar el carril, el ángulo muerto y el tráfico cruzado. Una cámara interior detecta también fatiga y distracciones. La tecnología acompaña sin borrar su aire clásico.

El Cooper de tres puertas se anuncia desde 185 euros al mes, con 7.550,66 euros de entrada y una cuota final de 17.255,66. El de cinco puertas parte de 195 euros mensuales. Ambas ofertas exigen financiación. Mientras que la tarifa al contado del tres puertas es de 28.530 euros.